- Cristina Neagu, la doborarea recordului all-time de goluri marcate la CE: Pentru mine, personal, important este ca astazi, cu Germania, am facut un meci exceptional! "Sunt mandra, normal, e un lucru obtinut, va ramane in istorie, dar pentru mine, personal, important este ca astazi am facut un meci exceptional…

- Nationala Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta, dupa ce a invins echipa Germaniei cu scorul de 29-24 (14-11), luni seara, la Brest, in al doilea sau meci din Grupa D. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Adrian…

- Cristina Neagu a devenit golgetera all-time a Campionatelor Europene dupa ce a marcat al cincilea gol al sau in partida cu Germania si a adunat 206 in total, fata de 205 ale detinatoarei recordului, unguroaica Agnes Farkas. In meciul cu Cehia, de sambata, Neagu trecuse pe locul doi, in urma celor…

- Campionatul European de handbal ROMANIA – GERMANIA (luni, ora 19.00, TVR 1) Pentru a sta liniștite in ultima etapa din faza grupelor, cand se vor ciocni cu o Norvegie aflata in cautare disperata dupavictorie, fetele lui Martin Ambros n-au voie sa rateze duelul cu Germania. La Brest (Franța), in etapa…

- Cele mai bune 16 natiuni europene, inclusiv Romania, se infrunta incepand de joi 29 noiembrie la editia 2018 a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018, organizat in sase orase din Franta pana pe 16 decembrie. Nationala Romaniei, condusa de spaniolul Ambros Martin si de…

- Obiectivul trasat de Federație este un loc între primele șase, iar pentru aceasta este necesar ca la EURO naționala României sa se claseze între primele șase echipe. Aceasta clasare ar reprezenta asigurarea statului de gazda pentru mondialul de anul viitor. Primul meci pentru…

- Colectivul tehnic al echipei naționale de handbal feminin a Romaniei a anuntat loturile cu care selecționatele A și B ale țarii nostre vor participa la Trofeul Carpati, in perioada 23-24 noiembrie, la Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Bucuresti, alaturi de Serbia si Rusia,…

- Alphonse Areola, portarul lui PSG, a fost omul meciului, cu 6 parade. Niciun alt goalkeeper al Franței nu a reușit aceasta performanța in ultimii zece ani. Germania și Franța au remizat in primul meci din Liga Națiunilor, scor 0-0. La turneul final, Alphonse Areola a fost al 3-lea portar al Franței…