- Handbalista Cristina Neagu (30 de ani), desemnata cea mai buna jucatoare a anului 2018 de Federatia Internationala de Handbal (IHF), si-a prelungit contractul cu echipa CSM Bucuresti, ea semnand o noua intelegere valabila un sezon, se arata intr-un comunicat de presa remis, marti, AGERPRES.…

- Se intampla adesea ca mai mulți sportivi sa ocupe locul 1 in clasamentul mondial al unei discipline sportive, intr-o anumita perioada a anului. De regula, insa, la sfarșitul sezonului unuia singur ii revine onoarea de a fi considerat cel mai bun din lume. De-a lungul timpului, Romania a avut caștigatori…

- Marius Vecerdea nu renunța in ruptul capului la lupta cu conducerea Federației Romane de Tenis. Proprietarul clubului de tenis Pamira a trimis o scrisoare datata cu ziua de astazi, 3 martie, conducerii Federației Internaționale de tenis (ITF). A batut mingea cu surorile Williams In prezentare, ardeleanul…

