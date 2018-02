Cristina Neagu castiga 22.000 de euro pe luna

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu (29 de ani), cea mai valoroasa jucatoare de handbal din lume, castiga un salariu fabulos. Sportiva incaseaza anual o suma mai mare decat cea pe care Denis Alibec o primeste din partea lui Gigi Becali. Ba mai mult, in Liga I exista un singur fotbalist care are o remuneratie mai mare decat…

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Interul stanga se uita, astfel, de sus la vedetele de la FCSB, e depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania si are cel mai mare salariu al unui bugetar roman.

- Handbalista Cristina Neagu caștiga 22.000 de euro net pe luna la CSM București. Tatal sportivei este taximetrist. Dezvaluirea privind salariul celei mai bune jucatoare de handbal din lume in 2010, 2015 și 2016 a fost facuta de catre tolo.ro , blogul jurnalistului Catalin Tolontan. Suma vehiculta inițial,…

- Cristina Neagu este cea mai buna handbalista din lume și totodata, cel mai bine platit bugetar din Romania. CSM București este una dintre cele mai bune echipe din lume la handbal feminin, care se lupta in fiecare an la caștigarea Ligii Campionilor.

- Salariul lunar brut al Cristinei Neagu este de 120.962de lei, platit de CSM București (club finantat de Primaria Municipiului Bucuresti) si este incasat pe un contract de Persoana Fizica Independenta. In plus, dupa Cristina Neagu, CSM a mai transferat acum una dintre cele mai scumpe handbaliste ale…

- „Paradis Vacante de Vis”, cel mai important touroperator dedicat Litoralului romanesc, participa cu stand la unul dintre evenimentele mult asteptate ale turismului romanesc - Targul de Turism al Romaniei, ediția de primavara. In perioada 22-25 februarie, in cadrul ROMEXPO Bucuresti, pe o suprafata de…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Presiunea progresistilor de la Bruxelles incepe sa dea roade si in Romania, Guvernul de la Bucuresti cedand teren in delicata problema a admiterii „fara numar” de migranti. Astfel ca, dupa ce Klaus Iohannis a tacut malc, spre deosebire de presedintii altor tari central-europene, atunci cand comisarii…

- Begu a reusit un nou rezultat bun, la Cluj, gratie victoriei pe care a reusit-o duminica Romania calificandu-se la barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala la Fed Cup. Irina a depasit-o pe Katherine Sebov, cea care a inlocuit-o pe Carol Zhao, in echipa Canadei. Infruntarea care a adus cel de-al treilea…

- La sfarsitul acestei saptamani s-a lansat Future Makers, programul educational de antreprenoriat pentru 1.500 de tineri, ce cuprinde o competitie de idei de business pentru viitor cu premii de 20.000 de euro. Future Makers invita tinerii pasionati de antreprenoriat si de viitor sa isi puna…

- Romanca Mihaela Buzarnescu (43 WTA) a avut parte de o surpriza minunata vineri seara, cand organizatorii turneului Premier 5 de la Doha i-au oferit un wild card pe tabloul principal. Mihaela Buzarnescu va juca in premiera pe tabloul principal al unui turneu de categorie Premier…

- Peste o cincime dintre pacientii internati la spitalele de stat din Romania sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, iar tot atatia au fost nevoiti sa isi cumpere singuri medicamente sau alte materiale sanitare in perioada internarii, arata un studiu al Observatorului Roman…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, citata de Agerpres.…

- Cristina Neagu, mesaj pentru Gica Hagi: ”Ești un idol, o legenda și așa vei ramane!”. Fostul mare international Gheorghe Hagia implinit luni, 5 februarie, varsta de 53 de ani, ocazie cu care a primit nenumarate mesaje, inclusiv de la cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu „Cand spui Romania,…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate…

- Simona Halep revine luni la antrenamente. Anunțul facut de Florin Segarceanu in privința participarii sportivei la meciul de Fed Cup cu Canada. Simona Halep a fost premiata la ”Gala Trofeelor Alexandrion”, desfașurata in aceasta seara. Premiul in bani, trofeul și diploma au fost ridicate, in numele…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti. …

- DIGI SPORT LIVE CSM BUCURESTI GYOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE. CSM Bucuresti si Gyor s-au reintalnit si sezonul trecut, cand maghiarele au cucerit si trofeul. DIGI SPORT transmite CSM BUCURESTI GYOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE. DIGI SPORT LIVE CSM BUCURESTI GYOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Din cele…

- Una dintre cele mai puternice companii energetice din lume, cu afaceri de peste 250 de miliarde de dolari si peste 1,5 milioane de salariati, se extinde in Romania. O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanta si servicii, si-a deschis o sucursala la Bucuresti. Miza afacerii ar fi exploatarile…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu susține ca in Romania exista medici care au abandonat orice fel de morala, pentru a obține putere. Aceștia caștiga zeci de mii de euro pe luna, bani negri, si iși folosesc influența pentru a duce pacienții de la stat la privat. Totul in detrimentul medicilor…

- Ambasada SUA din Romania a anuntat ca isi suspenda temporar activitatea diplomatica din cauza problemele legate de finantarea din bugetul de stat. Care nu exista, ieri dimineata… Guvernul Statelor Unite a inceput la miezul noptii de vineri spre sambata o inchidere partiala a activitatilor sale din lipsa…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Protestatarii care au pornit pe jos din Cluj, pentru a ajunge la protestul din 20 ianuarie din București , au un mesaj pentru bucureșteni. „Daca noi putem sa venim pe jos, voi nu aveți niciun motiv sa nu veniți azi”, le transmite Sorin Bobis, organziatorul marșului. „Marșul a fost normal, nu a fost…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 18 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic din seria Mozartiana, sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijorul Theo Wolters si solistii Leonie Wolters (flaut, Germania) si Miruna Vidican (harpa). In program,…

- Lara Fabian revine in Romania, in primavara acestui an, urmand sa concerteze la Cluj si la Bucuresti la finalul lunii martie. Potrivit site-ului eventim.ro, concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ‘Camouflage’. „Lara Fabian, mult indragita artista de catre publicul roman, revine…

- Sportiva romana Cristina Neagu, de la CSM Bucuresti, a fost desemnata handbalista anului 2017 in ancheta demarata de Federatia Europeana de Handbal EHF . Cristina Neagu a totalizat 52 din voturi 15.185 , fiind urmata pe podium de Anita Gorbicz, cu 11.168 de voturi 38 , si de Nora Mork, cu 1.237 de voturi…

- Cristina Neagu (29 de ani), starul naționalei Romaniei și al lui CSM București, a fost nominalizata de EHF la titlul de cea mai buna handbalista a Europei. Cristina Neagu se dueleaza de la distanța cu alte nume mari din handbalul feminin: Amanda Kurtovici, Katalina Bulatovici, Nora Mork, Anita Gorbicz,…

- CV-ul lui Rudic este impresionant. Sarbul nu este strain de Liga Zimbrilor, unde a activat atat ca jucator, cat și ca antrenor. El a avut un prim contact cu intrecerea handbalistica din Romania in 2005, cand a semnat cu Steaua, club cu care a devenit campion in 2008 și a participat la Liga Campionilor. …

- Fostul ministru al Sanatații din guvernul lui Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu, a facut public un caz care iți da fiori reci pe șira spinarii. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații din guvernul Cioloș care a fost prezent la proteste , a povestit despre ceea ce i s-a intamplat in ultima zi a anului…

- La aceasta ora, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Fostul suveran a fost adus pentru ultima oara, miercuri in jurul orei 11, in Romania. Dupa un ceremonial ce s-a desfasurat chiar pe Aeroportul Otopeni, sicriul va fi transportat la Castelul Peles, pentru ca in cursul acestei seri sa fie adus din nou in Bucuresti. Acestea sunt doar cateva momente dintr-un…

- Asociatia pentru Psihologia Sportului a incheiat, in weekend, la Bucuresti, un serial de conferinte organizate in tara, intitulate "Curs de Initiere in Psihologia Sportului". A fost, asa cum afirma Ioan Popoviciu - membru fondator, o reintoarcere in capitala, pentru ca totul a inceput in toamna lui…

- Misiune complicata pentru FCSB in 16-imile Europa League. A picat cu Lazio. VEZI toate meciurile FCSB se va duela cu Lazio Roma pentru un loc in optimile Europa League. Prima manșa este programata pe 15 februarie 2018, la București. Returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. FCSB a terminat…

- De fiecare data cand ma uit la meciuri de fotbal gazduite de stadioane bijuterii din Romania, nou construite, gandul ma duce imediat la situatia noastra, iar o intrebare ma trimite imediat la un exercitiu de imaginatie si la a visa cu ochii deschisi: cum ar fi sa avem si noi, la Constanta, un stadion…

- Legitimata la CSM Bucuresti, aceasta castiga 300.000 de euro pe an. Vedeta pe terenul de handbal, Cristina Neagu isi tine viata privata departe de ochii curiosilor. Singura relatie sentimentala despre care se stie ca avut-o este cea cu Dacian Vizitiu, fratele Patriciei Vizitiu, cea mai buna prietena…

- Romania a obținut a patra victorie la Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania, 27-24 cu Angola. "Tricolorele" sunt pe primul loc in grupa, iar maine, de la ora 19:00, se vor duela cu Franța. Cristina Neagu a fost cea mai buna jucatoare a Romaniei și pe final a marcat patru goluri decisive.…

- Cand este cel mai bine sa zbori cu avionul din Cluj 5.000 de pasageri ai companiilor aeriene au fost afectați de in ultimele doua luni de intarzierea unui zbor sau de anularea acestuia in Romania, aeroporturile Henri Coanda și Cluj inregistrand cele mai multe probleme la zboruri. 50 de curse din…

- Reprezentantul Diplomatiei britanice in Romania a transmis “condoleante din partea Guvernului Marii Britanii” atat Familiei Regale, cat si Guvernului si poporului roman. Odata incheiata intrevederea pe care presedintele Iohannis a avut-o cu ambasadorii statelor UE acreditati la Bucuresti, pe durata…

- Potrivit unor surse participante la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, la aflarea vestii, Klaus Iohannis i-a rugat pe ambasadori sa tina un moment de reculegere. La finalul acestei intalniri, șeful statului a scris urmatorul mesaș pe pagina sa de facebook:…

- Romania a sosit la Campionatul Mondial din postura de medaliata cu bronz la ultima editie desfasurata in Danemarca. Din echipa respectiva, in primul ”7”, au mai rezistat trei jucatoare: Cristina Neagu, Eliza Buceschi si Valentina Ardean. Crina Pintea si Melinda Geiger au reprezentat, la randul lor,…

- UPDATE, ora 20.30. Aproximativ 500 de oameni protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei, din Capitala, fata de actuala guvernare, cerand demisia sefilor celor doua Camere parlamentare si retragerea legilor Justitiei. Protestatarii flutura steagurile Uniunii Europene si SUA si striga „Unitate”…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! ACTUALIZARE 30 noiembrie. Primul antrenament al tricolorelor la Trier. Atmosfera excelenta și incredere in randul echipei inaintea meciurilor din grupa preliminara CM2017. Antrenorul Romaniei, Ambros…

- Pentru al doilea turneu final consecutiv, nationala feminina merge cu Ambros Martin la comanda, ninemi altul decat antrenorul care in 2017 a castigat Liga Campionilor cu Gyor. La prima vedere, Romania se afla intr-o situatie de exceptie inaintea Campionatului Mondial: are la dispozitie antrenorul…

- Nationala feminina de handbal abordeaza Campionatul Mondial de handbal feminin cu un ”mixt” de jucatoare, unele cu mare experienta, precum Cristina Neagu, Valentina-Ardean Elisei, dar si altele la inceput de drum spre marea performanta. La 30 de ani, Melinda Geiger intra deja in prima categorie,…

- Chiar daca au nevoie de serviciile lor. Un studiu efectuat de 4 Service in luna octombrie, pe un esantion de 453 de pasageri din Bucuresti si marile orase din Romania arata ca majoritatea celor care calatoresc cu taxiul(97,2%) sunt nemultumiti de calitatea serviciilor, comportamentul soferilor, dar…

- Call-center-ul pediatric Peditel 1791 apelat și din SUA Serviciul medical gratuit de sfat pediatric prin telefonie non-stop Peditel, lansat la Cluj in 2014 și pilotat din septembrie in Alba Iulia, a inregistrat apeluri inclusiv din afara granițelor țarii, din comunitatea romaneasca din Europa…