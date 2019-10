Stiri pe aceeasi tema

- Piloți de top se reunesc sambata, 26 octombrie, la București, pentru etapa finala din Campionatul Național de Super Rally, care va avea loc pe un traseu special amenajat in zona Parcului Herastrau, pe șoseaua Kiseleff, accesul publicului fiind gratuit. Dupa un sezon plin de rasturnari de situație, caravana…

- Antrenorul echipei de handbal feminin Rostov pe Don, Ambros Martin, a declarat, joi seara, ca ar fi preferat ca jucatoarele Cristina Neagu si Nora Mork, ambele accidentate, sa evolueze pentru CSM Bucuresti in meciul direct de vineri, chiar daca stie ca acestea puteau

- Cristina Neagu se va putea intalni vineri, in duelul CSM București - Rostov Don, cu Ambros Martin, fostul ei antrenor, pe care nu l-a menajat deloc dupa ce acesta a preluat naționala Rusiei. CSM București - Rostov Don se joaca vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport…

- Simona Halep si Elenei Rybakina nu s-au mai intalnit pana acum, meciul fiind programat primul pe terenul central. Elena Rybakina, 20 de ani,a castigat in acest an turneul de la Bucuresti, dupa ce a intrecut-o in finala, cu scorul de 6-2, 6-0, pe Patricia Tig. SIMONA HALEP, prima reactie…

- Echipa feminina de handbal CSM București și-a prezentat astazi lotul pentru sezonul 2019-2020, intr-un eveniment organizat la un mall din Capitala. Clubul Sportiv Municipal (CSM) București este singura echipa e handbal feminin din țara care a reușit performanța de a cuceri Liga Campionilor. Intalnirea…

- CSM București, vicecampioana Romaniei, a obținut a treia victorie consecutiva, 20-18 cu campioana Suediei, la Annliz Cup. „Tigroaicele” au caștigat toate cele trei meciuri disputate in faza grupelor la Annliz Cup, turneul amical de la Skovde. Echipa pregatita de Tomas Ryde a trecut vineri cu 24-20…