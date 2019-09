Stiri pe aceeasi tema

- Dupa meciul câstigat, miercuri seara, de România cu Ucraina (27-24), primul din preliminariile CE2020 la handbal feminin, capitanul reprezentativei, Cristina Neagu, a anuntat printr-un mesaj ca a fost ultima partida pentru extrema stânga Valentina Elisei Ardean, cu care a postat si…

- "Astazi a fost ultimul meci al lui Alice la echipa nationala. Am impartit multe momente frumoase, a fost unul dintre oamenii de baza din ultimii 15 ani. Colega si profesionista desavarsita. Echipa nationala o sa-ti duca lipsa, Alice!", a scris Cristina Neagu, ea postand si o fotografie in care cele…

- Romania a ramas fara Bianca Tiron și, mai nou, fara Gabriela Perianu inaintea jocului cu Ucraina (miercuri, ora 18:30, TVR), primul in campania de calificare la Euro 2020, potrivit Mediafax.In condițiile in care lipsește și Cristina Neagu, iar in partea dreapta naționala se bazeaza doar pe…

- Echipa feminina de handbal senioare a Romaniei se va afla luni seara in Coresi Shopping Resort pentru a se intalni cu fanii brașoveni. Fanii tricolorelor vor putea obține autografe și vor putea face fotografii, de la ora 20.00, la scena din Piata cu copaci. Suporterii uneia dintre cele mai iubite nationale,…

- Antrenorul Tomas Ryde a declarat, marti, la Sala Apollo, ca desi a convocat-o pe Cristina Neagu la echipa nationala de handbal feminin pentru meciurile cu Ucraina si Insulele Feroe, din preliminariile Campionatului European din 2020, ea nu va putea intra pe teren decat dupa inca o luna de recuperare.…

- CRISTINA NEAGU LA NAȚIONALA / Deși nu a jucat pana acum dupa operația suferita la genunchiul drept, capitanul Romaniei a fost convocat pentru partidele cu Ucraina și Insulele Feroe. Naționala feminina a Romaniei se va reuni pe 22 septembrie, la Brașov, in vederea meciurilor cu Ucraina și Insulele Feroe,…