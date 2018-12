Stiri pe aceeasi tema

- Fosta presedinta argentiniana Cristina Kirchner va fi judecata pentru scandalul "Caietelor coruptiei" care zguduie Argentina de mai multe luni, a anuntat joi un tribunal care a cerut plasarea ei in arest, chiar daca imunitatea sa parlamentara o protejeaza deocamdata, relateaza AFP. Curtea de Apel a…

- Parchetul General anunta ca a fost semnat contractul de finantare a unui proiect de combatere a coruptiei ce va fi implementat pe o perioada de trei ani, timp in care peste 600 de procurori si ofiteri judiciari vor participa la cursuri. Proiectul valoreaza peste 4 milioane de euro.

- Toti cei 24 de marinari de pe cele trei nave ucrainene sechestrate de garzile de coasta ruse la 25 noiembrie au fost pusi sub acuzare pentru trecerea ilegala a frontierei ruse, riscand pana la sase ani de inchisoare fiecare, a declarat luni pentru agentia de presa RIA Novosti avocatul acestora, Nikolai…

- IN ASTEPTARE…Trimis in judecata in cateva dosare de inselaciune, avocatul Neculai Horobet, zis si Satanel, isi asteapta prima condamnare. Zilele acestea, magistratii Curtii de Apel Iasi vor da sentinta in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata, alaturi de un taximetrist vasluian, dupa ce ar…

- Inculpatul Stancu Valer (38 ani) a fost trimis in judecata pentru infractiunea de omor, victima acestuia fiind un tanar de 32 de ani (Bercuciu Adrian Alin). Procesul a inceput prin neintroducerea in cauza a succesorilor victimei, decizie luata in faza de camera preliminara la Curtea de Apel, dupa ce,…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale sustine intr-un comunicat de presa trimis joi instantelor de judecata ca interpreteaza si aplica in mod eronat dispozitiile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

- Dosarul in care Municipiul Constanta prin Primar a chemat la judecata Guvernul Romaniei si Ministerul Energiei, solicitand obligarea paratilor, in solidar, la plata sumei estimate provizoriu de 50 de milioane de euro, subiectul vizand celebrele datorii istorice, a ajuns la Curtea de Apel Galati. Pana…