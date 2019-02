Bărbat arestat preventiv după o tentativă de furt, comisă în timp ce era arestat la domiciliu

Un bărbat a fost arestat preventiv, iar un altul a fost pus sub control judiciar sub acuzația de tentativă la furt calificat. Cel arestat are 20 de ani, iar celălalt are 35 de ani, ei fiind frați. „(…) admite… [citeste mai departe]