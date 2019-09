Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina l-a trimis pe Edan in vacanța cu Alex Pițurca și cu iubita lui. Cei trei se relaxeaza in Turcia, iar Cristina Ich a publicat un filmuleț cu imagini din vacanța. Cristina a postat filmulete pe Instagram, din vacanta lor la Bodrum, Turcia, in care apare si Edan, alaturi de alti doi copii.…

- Vedeta de televiziune Andreea Marin a fost sa-și faca controlul medical de rutina. Intr-o postare pe care a facut-o pe pagina sa de socializare, Andreea marin a oferit detalii despre starea sa de sanatate. "Am invațat sa am grija de mine și de cei dragi, sa iau in seama orice semn pe care corpul mi-l…

- Toata lumea o invidiaza pe Anca Serea pentru norocul de avea niște sarcini perfecte: fara kilograme in plus și fara starile specifice unor gravide. Se pare insa ca fosta prezentatoare TV are micile ei probleme de sanatate, care s-au agravat de cateva saptamani. FOTO: Unica A șasea sarcina a mamicii-eroine…

- Frumoasa moldoveanca, supranumita "Angelina Jolie de Romania", lesne de ințele de ce, este insarcinata cu Alex Pițurca, fiul lui Victor Pițurca, fostul antrenor al naționalei de fotbal, scrie click.ro. In mai puțin de doua luni, Cristina Ich va aduce pe lume un baiețel. Citeste si Cristina…