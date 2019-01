Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost surprinsa in compania lui Alex Piturca, iar in urma cu doua saptamani si-a anuntat si logodna, Cristina Ich a dat cartile pe fata si a confirmat relatia cu fiul fostului selectioner al Nationalei.

- Lumea mondena din Romania a fost data peste cap odata cu aflarea vestii despre relatia dintre Cristina Ich si Alex Piturca. Cei doi formeaza cel mai nou cuplu din showbiz, iar fiul fostului selectioner a si cerut-o in casatorie pe frumoasa bloggerita.

- Un gest nesabuit l-ar putea costa viața pe un roman de 24 de ani, stabilit in localitatea italiana Melegnano din apropiere de Milano. Tanarul și-a dat foc in noaptea de joi spre vineri, dupa ce s-a certat cu fosta sa iubita. Romanul s-a incendiat in fața casei in care locuiește sora fostei sale iubite,…

- Artistul si iubita lui nu mai sunt impreuna de o luna. Edward Sanda a vorbit pentru prima oara despre motivele care au dus la despartirea de femeia pe care a iubit-o atat de mult. Citeste si Ce trebuie sa faci dupa o despartire, in functie de zodia ta "Nu mai am iubita. Soc si groaza!…

- Dupa ce a umblat destul prin spitale și a avut nevoie de ingrijiri medicale de urgența in urma unor probleme de sanatate, Beyonce de Romania a postat un mesaj cutremurator pe pagina ei de Facebook, scrie spynews.ro. Fosta iubita a lui Nicolae Guța este o persoana extrem de credincioasa, care nu uita…