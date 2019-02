Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich si Alex Piturca au ales, usor-usor, sa nu-si mai ascunda relatia, Dupa ce au fost prinsi de mai multe ori in oras de paparazzi, iar apoi au inceput subtil sa se afiseze impreuna si pe retelele sociale, ei bine, acum, cei doi au avut parte si de prima aparitie publica.

- Andra a dezvaluit daca este sau nou insarcinata pentru a treia oara. Vedeta a lamurit lucrurile, punand capat oricaror speculații pe aceasta tema. In ultimele luni s-a tot vorbit despre faptul ca Andra ar fi insarcinata cu cel de-al treilea copil. Surprinsa pe strada, cantareața a fost luata la intrebari…

- In urma cu doar cateva zile, Cristina Ich a recunoscut ca a fost ceruta in casatorie și ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat, fara a spune insa, despre cine este vorba. Vedeta a fost surprinsa in compania lui Alex Pițurca iar acum a facut primele declarații. "Imaginile vorbesc…

- Dupa ce a fost surprinsa in compania lui Alex Piturca, iar in urma cu doua saptamani si-a anuntat si logodna, Cristina Ich a dat cartile pe fata si a confirmat relatia cu fiul fostului selectioner al Nationalei.

- Cristina Ich a fost ceruta in casatorie in vacanța pe care a petrecut-o de curand in Tulum. Una dintre cele mai frumoase femei din showbizz-ul autohton, supranumita Angelina Jolie de Romania, este foarte discreta cu viața sa personala și, cu toate ca și-a anunțat logodna pe rețelele de socializare,…

- Lumea mondena din Romania a fost data peste cap odata cu aflarea vestii despre relatia dintre Cristina Ich si Alex Piturca. Cei doi formeaza cel mai nou cuplu din showbiz, iar fiul fostului selectioner a si cerut-o in casatorie pe frumoasa bloggerita.

- Carmen Simionescu și iubitul ei, Bogdan Clapescu, urmeaza sa devina parinți in doar cateva luni. Amorezii s-au cunoscut in urma cu puțin timp, dar sentimentele puternice i-au facut sa ia hotararea de a-și incepe o familie impreuna.