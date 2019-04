Stiri pe aceeasi tema

- Se plange ca e amenintat de parintii unei fete care i-a cerut ajutorul! Un tanar sustine ca traieste un adevarat calvar, de cand adolescenta cu pricina s-a refugiat in casa lui, in speranta ca va scapa, acuza el, de bataile din familia ei, potrivit "Acces Direct".

- O femeie de 21 de ani, marturisește ca face amor in fiecare zi, cu logodnicul ei in varsta de 74 de ani și ca nu a avut niciodata nevoie de Viagra sau alte medicamente. Milijana Bogdanovic și...

- Cristina Cioran a fost invitata lui Cristi Brancu din aceasta seara in cadrul emisiunii "Agentia VIP". Frumoasa vedeta a vorbit despre noua ei misiune, Cristina Cioran va prezenta emisiunea "Acces Direct" in locul Simonei Gherghe.

- Are o casa cum rar s-a mai vazut, cu piese exclusiviste de mobilier, adunate in nici mai mult, nici mai putin de 10 camere. Vorbim despre un adevarat palat, in care locuieste celebrul designer al celor mai cunoscute vedete de la noi si nu numai. Piese de colectie gasim si in garderoba designerului,…

- POVESTE… Preotul Vladimir Beregoi, cel care de zece luni este considerat “mana dreapta” a Episcopului Ignatie al Husilor, si caruia i se datoreaza multe dintre initiativele filantropice, care au ajutat in acest timp sarmanii din judet, este el insusi un personaj de poveste. S-a nascut in Basarabia si,…

- Iubire, cand spui "iubire" te gandesti numai la lucruri frumoase. Insa dragostea, uneori, capata forme ciudate. Si nu de puține ori, astfel de poveștile nu au happy-end, iar protagoniștii sfarșesc in mod tragic. De fapt nu este asa cum ne-am obisnuit noi sa auzim. Totul nu este numai lapte si miere.…

- Bogdan a dat-o uitarii pe fosta sa soție, Hannelore, și iubește din nou. Acesta traiește o poveste de iubire cu o tanara de 20 de ani. Bogdan și Hannelore au trecut prin experiențe mai puțin placute la show-ul Insula Iubirii. Dupa emisiune, cei doi s-au casatorit, insa mariajul lor nu au mers și au…

- Ea, o tanara rusoaica, frumoasa foc, ce traieste in Romania. El, un seic bogat din Qatar. Sunt personajele principale ale unei povesti de iubire, scaldata in lux si opulenta. Printul o rasfata cu orice ocazie pe Oksana si cheltuieste pentru ea sute de mii de euro.