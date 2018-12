Cristina Cioran, fotografie îndrăzneață în lenjerie intimă Cristina Cioran și-a surprins toți prietenii virtuali cu o fotografie postata pe conturile de socializare. Carismatica actrița s-a pozat in lenjerie intima spre deliciul fanilor și… al Iuliei Albu, care nu a ratat ocazia sa o critice ironic, in stilul sau caracteristic. Cristina Cioran, in varsta de 41 de ani, se poate mandri cu o silueta de invidiat. Fosta prezentatoare TV a publicat cu mult curaj și incredere o imagine in care apare intr-un corset modelator foarte sexy. Daca fanii au apreciat atitudinea și au fost incantați de priveliștea oferita, nu același lucru putem sa spunem și despre Iulia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a ținut sa dea o replica dupa ce Iulia Albu a comentat despre ea pe blogul sau. Iulia Albu a comentat despre Oana Roman pe blog , iar afirmațiile facute de fashion-editor nu au fost deloc pe placul fiicei fostului premier al Romaniei, Petre Roman. „Oana Roman insista. Degeaba. Exista o…

- Bianca Dragușanu a postat o fotografie de senzație pe pagina sa de Instagram. Vedeta este imbracata extrem de sumar și se afla in pat. Lenjerie neagra, in contrast placut cu așternuturile albe, alaturi de o privire lasciva a frumoasei pe care o doresc atația barbați. Bianca se afla in India, acolo unde…

- Iulia Albu a criticat dur rochia de mireasa purtata de Roxana Ciuhulescu in ziua nunții sale. Fashion editorul nu a fost deloc incantat de apariția fostei prezentatoare TV in fața altarului. Weekendul trecut, Roxana Ciuhulescu și Silviu Bulugioiu s-au cununat religios. Chiar daca era pentru a doua oara…

- Iulia Albu a criticat ținuta pe care Roxana ciuhulescu a purtat-o in ziua nunții ei cu Silviu Bulugioiu. Fashion-editorul Iulia Albu și-a spus parerea despre cum a fost Roxana Ciuhulescu mireasa la cea de-a doua nunta a sa. „Intotdeauna am admirat perseverența și naivitatea femeilor care, la a doua,…

- Dupa ce Iulia Albu a facut-o pițipoanca, Brigitte Sfat i-a dat replica. Fosta soție a lui Ilie Nastase se afla in prezent in Turcia, impreuna cu mai tanarul ei iubit, Cornel, alaturi de care a tot fost surprinsa in ultima perioada. Brigitte Sfat și iubitul ei au ajuns sub lupta fashion-editorului Iulia…