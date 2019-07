Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, va fi transferat la Penitenciarul Jilava, unde va fi supus unei expertize psihiatrice.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a publicat marți dupa-amiaza, pe pagina de Facebook, stenograma discuției dintre Alexandra Maceșanu și operatorii de la 112. Familia Alexandrei dorește ca, prin publicarea discuției, sa

- Marina, o prietena apropiata a Alexandrei Maceșanu, a povestit pentru Mediafax ca fata a fost nevoita sa mearga cu o masina de ocazie la Caracal pentru ca la ora respectiva nu era niciun mijloc de transport in comun. Potrivit acesteia, Alexandra ar fi plecat la Caracal ca sa se intalneasca cu prietenul…

- Criminalul in serie din Caracal, Gheorghe Dinca, a facut declarații duminica seara in fața procurorilor DIICOT cu privire la ultima victima, Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani luata la ocazie.Dupa ce a recunoscut crimele, Gheorghe Dinca le va arata astazi procurorilor cum le-a ucis pe cele…

- Cazul care a cutremurat toata Romania a semanat multa indignare in sufletele rudelor fetelor ucise, dar și al oamenilor care au auzit despre aceste intamplari odioase, care s-ar fi petrecut in casa lui Gheorghe Dinca.

- Alexandra Macesanu, o adolescenta in varsta de 15 ani, este disparuta de aproximativ 48 de ore, si nimeni nu stie unde se afla. Fata locuieste in comuna Dobrosloveni din judetul Olt, iar ieri dimineata s-a urcat intr-o masina la ocazie, in Caracal, pentru a ajunge acasa. Acesta este al doilea caz de…

- Simona Gherghe lipseste de pe micul ecran de foarte multa vreme, fiind acum in concediul de maternitate. Din martie vedeta a plecat de la Acces Direct pentru a doua oara, de data aceasta a fost inlocuita de Cristina Cioran. Simona Gherghe a trecut prin EMOTII URIASE. Momente TENSIONATE dupa…