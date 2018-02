Stiri pe aceeasi tema

- Rochii diafane, albe și cu broderii inflorate și colorate, cusute in intregime manual. Toate sunt expuse acum la The Bride Show in Dubai. Ia romaneasca i-a fascinat pe arabi. Cristina Chiriac, romanca ce a renunțat la postul de director pentru a promova ia , reprezinta cu mandrie țara noastra la acest…

- O estimare comparativa arata ca numarul romanilor plecati la munca in strainatate in 2017 se situeaza undeva intre 3.800.000 si 4.000.000 de persoane. Tinerii din Romania se plang ca nu isi gasesc un loc de munca in tara, dupa terminarea studiilor, iar atunci cand au totusi o sansa, domeniul in care…

- Tiriac Collection va prezenta publicului incepand cu luna februarie un Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Modelul completeaza autovehiculele serie limitata create si personalizate special pentru Ion Tiriac, respectiv Tiriac Collection. Odata cu intrarea noului exponat in galerie, Tiriac Collection organizeaza…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 3:00, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 124,4 kilometru in…

- ♦ Brandurile din cea mai puternica economie din regiune au devenit tot mai vizibile in Romania, unele ajungand in top cinci cei mai importanti jucatori pe segmentul lor. La polul opus, Romania este aproape invizibila pe piata poloneza, un singur retailer local operand acolo un magazin, si anume…

- Marius Ghenea este unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori in serie din Romania, cu o experienta de zeci de ani in business si numeroase exit-uri. Rolurile sale din prezent, profesor de antreprenoriat, consultant si director de investitii al 3TS...

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de ani, din orasul Dolhasca, pe Alexandra Maria Aioanei, in varsta de patru ani, din aceeasi localitate si pe Elena Balan, de 49 de ani, domiciliata in Republica Moldova. Acestea au plecat, miercuri, 17 ianuarie, din Dolhasca și nu mai sunt de gasit.

- Artista portugheza Joana Vasconcelos, aflata pentru prima data in tara noastra, la invitatia presedintelui Institutului Cultural Roman, a vizitat miercuri Castelul Bran. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de PR Manager la Castelul Bran, Bogdana Balmus, Joana Vasconcelos se afla…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat, in exclusivitate, ce a facut Constantin Budescu cu banii de la FCSB. ”Magicianul” lui Gigi Becali a platit 450.000 E pentru o super-vila in Ploiesti, cu finisaje de top si design modern. Luxul este opulent, iar aparatura si mobilierul sunt de ultima generatie.…

- Simona Halep va investi circa 150.000 de euro in construirea unei vile de lux in Busteni, la patru ani dupa ce a fost declarata cetatean de onoare al orasului, conform Telekom Sport. In 2017, Halep a cumparat si un hotel in Poiana Brasov, pentru care a platit in jur de doua milioane de euro.…

- Compania Coca-Cola incepe anul cu o lansare importanta pe piata din Romania: Fuzetea, care se lanseaza simultan in 37 tari din Europa un brand care se adreseaza consumatorilor in cautare de momente de relaxare. Cu un succes important la nivel global, noul ceai este o fuziune neasteptata intre extractul…

- Vizita premierului Japoniei este una istorica, noteaza publicațiile centrale. ”Premierul Japoniei a calatorit 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, dar a descoperit ca omologul sau roman nu mai era in functie pentru a-l intampina. Shinzo Abe este primul…

- A lucrat in Guvenul Romaniei, a fost vicepreședinte al Autoritații de Valorificare a Activelor Statului, a fost CEO la World Trade Center București și, la un moment dat, a decis sa faca o schimbare majora in viața ei. Cristina Chiriac este femeia care a renunțat la postul de director pentru a promova…

- Sorin Colceag, selecționerul reprezentativei de juniori U17, a anunțat lotul pentru cele doua amicale cu Turcia, programate pe 16 și 18 ianuarie, in Antalya. Reprezentativa Under 17 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001, s-a reunit duminica, 7 ianuarie, la Centrul Național…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Ionuț Adrian Puțanu (23 de ani), fostul jucator al Viitorului din perioada 2015-2016, vrea sa revina in fotbalul romanesc dupa o accidentare cumplita suferita in vara anului trecut. Fundașul juca in Liga a 4-a germana cand a ieșit de pe teren accidentat, verdictul medicilor fiind ruptura de ligamente…

- Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de la ora 14.00, la sediul central al PSD din Sos. Kiseleff. In primul rand, CExN urmeaza sa desemneze succesorul Doinei Pana in functia de ministru al Apelor si Padurilor. Doina Pana si-a anuntat saptamana trecuta demisia din functia de ministru…

- Succesul oricarei organizatii se oglindeste in rezultatele ei. Sarbatorind in acest an calendaristic 27 de ani de activitate si fiind, astfel, cea mai reprezentativa organizatie studenteasca din Universitatea de Vest din Timisoara, Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest din Timisoara (OSUT)…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Acesta e primul Craciun pentru familia Stelei Popescu fara marea actrita. Iar dintre colegii ei de breasla, Alexandru Arsinel simte cel mai tare durerea lasata in urma de celebra vedeta, care a scris istorie in teatrul romanesc. Actorul a asternut pe o hartie cateva ganduri pentru "Steaua Teatrului…

- La activitate au participat și ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general de brigada Viorel Pana, și contraamiralul de flotila Mihai Panait, seful de stat major al Comandamentului Flotei. Pe timpul intalnirii reprezentanții romani și americani…

- La fel ca in Romania si in Israel mai multe mii de oameni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a protesta fata de ceea ce ei denunta drept coruptia guvernului, transmite AFP. De retinut ca si la Bucuresti mii de oameni se intalnesc in acelasi timp pentru a denunta coruptia politicienilor din…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi…

- FCSB poate rata o noua tinta de pe piata transferurilor, dupa ce clubul si-a marit pretentiile financiare. Cornel Sfaiter, presedintele de la FC Botosani, le-a transmis vicecampionilor ca Olimpiu Morutan poate pleca din Moldova pentru 1,5 milioane de euro, plus 20% dintr-un viitor transfer.…

- Transferul lui Cristian Ganea la Athletic Bilbao ar fi picat. Cotidianul basc El Correo i-a dedicat un amplu articol campionului Romaniei cu Viitorul, printre randurile caruia se regaseste si motivul pentru care gruparea de pe San Mames ar fi renuntat la aducerea internationalului roman. …

- Singurul vultur plesuv este captiv, la sol. A fost gasit in Dobrogea in stare grava: era aproape mort de foame asa ca a fost salvat si apoi trimis unui biolog de la Deva, specialist in ingrijirea pasarilor rapitoare. Acum, Zeus, cum l-a botezat Doru Carabet, se insanatoseste si prinde puteri in adapostul…

- Astazi, consilierul local Cristian Macedonschi a avut ocazia sa stea de vorba cu studenții de la ASE București in Predeal despre antreprenoriat și șansele pe care le au tinerii implicați și pasionați, care au idei și vor, prin munca, sa le transforme in realitate. Acesta a inceput cu scurte definiții…

- Piața de retail autohtona deja freamata in așteptarea schimbarilor legislative anunțate. Conform ultimelor decizii ale Guvernului, la 1 iunie 2018, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii pentru firmele mijlocii si mari, iar de la 1 august 2018, și pentru cele mici. Pentru a veni…

- "Pe 5 decembrie 2017, Consiliul UE a adoptat o decizie prin care constata ca Romania nu a adoptat masuri concrete pentru corectarea devierii bugetare semnificative. A fost emisa o noua recomandare, revizuindu-se recomandarea adresata deja Romaniei in cadrul «procedurii privind devierea semnificativa».…

- "Plangerea se refera la conduita pasiva a ministrului Sanatații, Florian Bodog, și a subalternilor sai care, de mai bine de 6 luni, nu au luat masuri pentru a pune la dispoziția bolnavilor care sufera de imunodeficiențe primare și de boli autoimune tratamentul cu imunoglobulina. In lipsa acestui…

- In atmosfera tipica marilor evenimente organizate in București in saloane special amenajate, un jurnalist de sport ploieștean, Adi Dobre (foto, in dreapta), a fost premiat, de catre Clubul Sportiv al Jurnaliștilor din Romania, pentru „Cea mai buna carte sportiva” din anul 2017. Iar asta la Gala Fotbalului…

- Sarbatoarea Zilei Nationale, 1 Decembrie, la Alba Iulia, aproape de final. Spectacol cu artificii pe cerul orasului, spre seara, in stil autentic romanesc. A fost o zi plina, cu momente solemne, masa populara, defilare militara, spectacol folcloric si distractie pentru toate varstele. Pentru a simti…

- Desfașurata in perioada 23 - 25 noiembrie, manifestarea a reunit, alaturi de cele mai importante branduri de lux internaționale, cei mai cunoscuți și iscusiți meșteri populari din Romania, unii dintre ei incluși in patrimoniul cultural UNESCO. Vizitatorii au avut parte, in cele trei zile de…

- Catalogate de catre nutritionisti intre cele mai sanatoase alimente din lume, ciupercile contin multe minerale - calciu, cupru, potasiu, fosfor, magneziu, acizi organici, substante organice, oligoelemente si vitamine.

- Marius Mihaita este secretarul Primariei Sectorului 3 de 20 de ani, timp in care a devenit cel mai bogat functionar public din Romania. Nu din salariu, evident, ci din nenumarate combinatii cu retrocedari, de care a beneficiat prin intermediul surorii sale, Niculina Tatarici, si al sotului ei, Nicu.A Din…

- Leul a ajuns recent la cel mai slab nivel din istorie in fața euro , indicele ROBOR este la maximul ultimilor trei ani , sindicatele se tem ca o parte dintre angajați vor avea salariile taiate incepand cu 2018 din cauza trecerii contribuțiilor sociale la angajat, iar mediul de afaceri critica plata…

- Moneda Bitcoin se tranzactiona ieri la maximul istoric de 9.700 de dolari pe unitate, dupa ce doar in weekend a urcat cu circa 1.500 de dolari pe fondul unui anunt potrivit caruia a doua cea mai mare banca din Coreea de Sud, una dintre cele mai mari piete pentru monedele virtuale, testeaza aceasta…

- Romania a primit de la Uniunea Europeana, pana in luna septembrie inclusiv, fonduri de 43,919 miliarde de euro, și a platit catre bugetul UE contribuții de 14,908 miliarde de euro, potrivit unei statistici oficiale a Departamentului pentru Fonduri Europene. Asadar, ...

- Orașul Sinaia a caștigat, in cadrul galei World Ski Awards, trofeul și statutul de cea mai buna stațiune de schi din Romania, 2017 fiind primul an in care Romania a fost inclusa pe lista nominalizarilor. Potrivit unui comunicat emis, marți, de Primaria Sinaia, World Ski Awards este…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a precizat ca inițiativa a fost elaborata in conformitate cu solicitarile Asociației Comunelor din Romania. Totodata, reprezentantul MAI a anunțat susținerea pentru propunere, care vizeaza modificarea art.3 din Legea nr.61/1991. Astfel, amenzile urmeaza sa fie de…

- Daca luati antibiotice din proprie inițiativa, nu faceti decat sa cresteti forta bacteriilor, care devin tot mai rezistente la tratament. Acest avertisment pare sa aiba efect in Romania. Pentru prima data, consumul de antibiotice a scazut, anul trecut.

- Fisiere atasate: autentic 4.JPG autentic 6.jpg autentic 2.JPG autentic 7.jpg autentic 9.JPG autentic10.JPG autentic 1.JPG autentic 5.JPG autentic 8.jpg Astra Vagoane Calatori a scos pe piata un nou tramvai. El a fost testat zilele acestea pe liniile din Timisoara, în baza unui contract…

- Tramvaiul denumit Autentic este conceput si fabricat de Astra Vagoane Calatori iar componentele provin in mare parte de la firme din Romania, a spus Gheorghe Sarbu, directorul general al companiei producatoare, pentru Economica.net. Noul tramvai este modular, cu podea joasa si poate fi unidirectional…

- Astra Vagoane Calatori a scos pe piata un nou produs, un model de vagon de tramvai. Acesta este deja in teste in trafic normal, pe liniile din Timisoara, in baza unui contract de comodat cu Regia Autonoma de Transport din oras. Tramvaiul denumit Autentic este conceput si fabricat de Astra Vagoane Calatori…

- Tramvaiul denumit Autentic este conceput si fabricat de Astra Vagoane Calatori iar componentele provin in mare parte de la firme din Romania, spune reprezentatul companiei. Pe langa faptul ca este modular si cu podea joasa, noul tramvai poate fi unidirectional sau bidirectional, cu usi care sa se…

- Tatal regretatei Denisa a scapat, ca printr-un miracol, de pareza care l-a chinuit in ultimele luni. Semn clar ca artista il vegheaza din ceruri. Barbatul se afla, acum, in perioada de recuperare si se simte mai bine. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.…

- Audierea lui Adriean Videanu este programata sa inceapa la ora 9. Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns, marti, invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca prezenta…

- Fiica lui Madalin Voicu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare Tv din Romania, fiind un exemplu pentru multe tinere de la noi. Deși acum are o silueta fara cusur și poate sa poarte absolut orice ținuta iși dorește, Ioana Voicu a avut probleme cu greutatea in adolescența. Daca la prima vedere…

- Postul Craciunului este „drumul sacrificiului nostru interior”, a spus parintele Gelu Bogdan, paroh al bisericii „Sfanta Vineri“ – Herasca din Bucuresti, intr-o declarație pentru AMPRESS. Apropiat al fostului patriarh Teoctist, profesor teolog, slujitor al ortodoxiei in țara și strainatate, parintele…