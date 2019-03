Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 7 martie a.c., un mesaj in cadrul Galei „Women in Economy”, organizate de catre Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin. Mesajul a fost prezentat de Cosmin Marinescu, consilier prezidențial - Departamentul Politici Economice și Sociale.Desi…

- Romania a parcurs un drum lung in ceea ce priveste promovarea egalitatii de gen in domeniul economic, dar multe aspecte raman de imbunatatit, a transmis joi seara comisarul UE pentru Politica Regionala, Corina Cretu, in cadrul Galei "Women in Economy", organizata de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat…

