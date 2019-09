Antreprenorii au ajuns sa fie singurul partid de Opozitie din Romania, dupa 30 de ani de democratie in care toate partidele s-au perindat la guvernarea Romaniei fara sa ridice nivelul de trai al cetatenilor astfel incat romanii sa nu-si mai paraseasca tara, a declarat luni seara presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac. Aceasta a facut declaratiile in cadrul conferintei de la Bucuresti "Pactul pentru Munca", in cadrul careia CONAF a prezentat concluziile conferintelor similare din Cluj-Napoca si Iasi privind situatia deficitului fortei de munca…