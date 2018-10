Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a societatii Neptun Olimp SA a adoptat luna trecuta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr.1674 06.09.2018 privind revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii, potrivit Monitorului Oficial. Decizia vine ca urmare a expirarii mandatelor acestora. Este…

- Arielle Malard de Rothschild a decis sa renunțe la funcția de membru in Consiliul de Administrație al Electrica SA incepand cu 11 noiembrie 2018, motivul invocat fiind responsabilitați suplimentare legate de activitatea sa principala, se arata intr-un comunicat al companiei transmis vineri seara. Arielle…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PALACE S.A. SINAIA, s a intrunit in ziua de 05.10.2018 orele 12.30 la sediul social al societatii in Sinaia.Avand in vedere demisia unui membru al Consiliului de Administratie si expirarea mandatului actualului Consiliu de Administratie al PALACE S.A. Adunarea…

- Consiliul de Administratie al SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la: numirea provizorie a lui Lucian Hoanca, in calitate de administrator al Societatii, membru ne executiv in Consiliul de administratie, incepand cu data de 25.10.2018, pana la data la care Adunarea…

- Meraliyev Saduokhas, fostul director general al Grupului Petrom, a fost ales in 1 septembrie membru interimar și președinte al Consiliului de Administrație a Rafinariei Rompetrol, ca urmare a renunțarii lui Catalin Dumitru la aceste funcții, arata un raport de pe site-ul Bursei de Valori București,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea nr. 2 16.08.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii CORAL S.A.. In cadrul AGOA s au decis urmatoarele: Articolul 1 Se prelungeste mandatul lui PANAGIOTIS DRAKOS, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii,…

- Ministerul Transporturilor si expertul sau in recrutare, SC Pluri Consultants Romania SRL, anunta declansarea procedurii de recrutare si selectie de candidati pentru nominalizarea in vederea numirii membrilor Consiliului de Administratie la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate deciziile luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Daewoo Mangalia Heavy Industries SA, in sedinta din data de 20 iulie 2018. Astfel, actionarii societatii, respectiv Santierul Naval 2 Mai SA si B.V. Holding Maatschappij Damen, s au intrunit…