- In randul statelor membre exista diferente semnificative, in conditiile in care tarile cu cel mai mic numar de ofiteri de politie sunt: Ungaria cu 90 de ofiteri de politie la 100.000 de locuitori in 2015, urmata de Finlanda (137), Danemarca (186), Suedia (203), Marea Britanie (212) si Romania (cu…

- Italienii incearca sa ințeleaga cum a intrat romanul pe contrasens și au dispus in acest sens chiar și o autopsie. Vasile Nastasa era muncitor in construcții, a lucrat in șantierele din intreaga provincie, impreuna cu familia sa, scrie presa din Italia. El era inca rezident in Romania,…

- Realizat de jurnalistii italieni Damiano Benzoni si Gianni Galleri, documentarul despre renașterea Petrolului Ploiești, dupa faliment, a fost lansat pe 25 noiemebrie, la Torino. Filmul a fost prezentat în cadrul unui festival dedicat fotbalului din sud-estul Europei.

- Un roman in varsta de 30 de ani a intrat in atenția oamenilor legii din Rimini, Italia, dupa ce a fost vazut de localnici cand trecea pe strada, in centrul orașului, cu un televizor mare in brațe. Carabinierii au fost sunați de trecatori. Oamenilor li s-a parut suspect ca romanul se plimba cu un televizor…

- Demers de ultima ora in sprijinul romanilor care locuiesc in Italia și care risca sa ramana fara mașini, daca nu iși inmatriculeaza vehiculele in țara in care au reședința."In atenția dlui Matteo Salvini, Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne al Italiei V-ati prezentat…

- Anchetatorii au dat de urma a patru persoane care, in perioada 2013-2017, ar fi falsificat diplome și le-ar fi vandut unor profesori de la școli din Ilfov, iar aceștia le-ar fi folosit ca sa obțina gradații de merit și, deci, mai mulți bani la salariu. Cu actele falsificate folosite la dosarele de avansare…

- Speranta de viata in Romania in randul tinerilor este de 74 de ani, arata un studiu realizat de Eurostat pentru 2016, precizand ca Romania se afla la coada clasamentului. Tarile care se afla in top sunt: Spania, Italia, Franta, Elvetia sau Marea Britanie,unde acestia pot ajunge pana la 85 de ani,…

- Un roman in varsta de 33 de ani a fost arestat dupa un gest necugetat, el incercand sa ofere mita unor polițiști in capitala Italiei, Roma. Romanul, care se ocupa cu transportul ilegal de colete din Romania in Italia, a fost prins intr-o parcare de carabinieri, care i-au cerut actele de transport. El,…