Stiri pe aceeasi tema

- Romania va continua sa fie un aliat de incredere, un promotor al valorilor NATO si un pilon de stabilitate si securitate in regiunea Marii Negre, a declarat marti, in Parlament, presedintele Klaus Iohannis. ‘NATO a devenit, in cei 70 de ani de existenta, singura organizatie care poate oferi un mediu…

- Romania aniverseaza pe 2 aprilie, 15 ani de la aderarea la Alianta Nord-Atlantica. Tara noastra a fost invitata sa adere la Alianta Nord-Atlantica la Summit-ul NATO de la Praga din 2002. La 29 martie 2004, Romania a aderat in mod oficial la NATO prin depunerea instrumentelor de ratificare, la Departamentul…

- Universitatea de Vest din Timisoara lanseaza astazi un nou program online de psihoterapie, cu o durata de inscriere de o saptamana si o durata de desfasurare de noua saptamani. Programul RECOVERY este destinat persoanelor care prezinta simptomatologie caracteristica anxietatii si depresiei. In acelasi…

- Relu Brotan, sunetistul al carui nume se leaga de multe melodii celebre semnate Iris, Holograf sau Compact, a ales sa-și ia adio de la foștii colegi pe o rețea de socializare. Bolnav de inima, „Baboi” nu-i mai are aproape pe rockerii cu care a cunoscut succesul. Fost ofițer, Relu „Baboi” Brotan și-a…

- "Ziua Dezrobirii Romilor, marcata in fiecare an pe 20 februarie, evoca un moment de importanta deosebita pentru minoritatea roma din Romania, dar si un pas istoric fundamental al tarii noastre spre democratie si modernitate. Cei 163 de ani de libertate a romilor sunt tot atatia ani de libertate ai…

- Fiecare zi ce trece aduce Summitul valorilor creștine mai aproape, iar cu cat este mai aproape cu atat speranța mea ca Romania poate sa fie o țara a valorilor, crește. Ședințele s-au inmulțit,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Viorica Dancila a declarat, joi, ca Europa valorilor comune inseamna combaterea rasismului, a intoleranței, antisemismului și a discursului bazat pe ura. Premierul a precizat ca Romania iși propune ca contribuie la pastrarea memoriei Holocaustului, potrivit Mediafax.„Conferința internaționala…

- Romania, ca stat membru al Uniunii Europene si al NATO, ''ramane profund atasata valorilor europene si euroatlantice'', afirma viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Ea vorbeste si despre…