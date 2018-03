Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a fost omul determinant pentru Real Madrid, în meciul din Liga Campionilor cu PSG. Real Madrid, detinatoarea trofeului, a învins-o pe PSG în mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scor 2-1, si s-a calificat

- Ne aflam in plin sezon al racelilor, iar un prim semnal de alarma este febra, care inseamna temperatura corporala mai mare de 37,2 grade Celsius masurata axial, 37,5 grade Celsius oral si 38 de grade Celsius masurata rectal. Iata cum procedam atunci cand copilul are febra mare sau ajunge la convulsii…

- Vești bune pentru turiștii care urca in Straja. Sezonul de iarna se apropie de final, iar autoritațile locale au luat decizia de a nu-i mai taxa pe turiștii care vin cu mașinile la munte. O parte dintre aceștia vor fi exceptați de la plata parcarii. Este vorba de parcarea de la baza telegondolei,…

- Grupul de 29 de excursionisti care a avut parte sambata de o experienta trista in Rezervatia Cheile Tisitei a fost insotit in permanenta de patru salvatori de la Serviciul Salvamont Vrancea.

- S-au desparțit in urma cu un an, insa nu au rezistat prea mult unul fara celalalt. Orlando Bloom și Katy Perry s-au impacat. Cei doi au fost surprinși intr-o vacanța romantica in Praga. Recent, se pare ca Orlando Bloom și Katy Perry au fost și intr-o vacanța in Maldive. Dupa ce au fost surprinși…

- O tanara de numai 18 ani a ramas aseara orfana de ambii parinți, dupa ce aceștia au decedat in urma teribilului accident de circulație de la Poieni. Fata a supraviețuit, alaturi de o prietena cu care se afla in mașina, insa ambele au nevoie de ajutorul semenilor pentru a dona sange.

- Daca te numeri printre firile romantice, atunci trebuie sa ai in garderoba ta cateva piese in ton cu personalitatea ta – imprimeurile florale, transparențele, nuanțele de roz și detaliile feminine te vor ajuta sa iți construiești ținutele de inspirație romantica. Integreaza astfel de imprimeuri in ținutele…

- O actiune de salvare a unui schior blocat pe munte, in zona Canionului Peles din Sinaia, s-a transformat intr-un motiv de scandal intre Jandarmeria Montana, Salvamont si turisti. Cei din urma acuza jandarmii montani ca au abandonat in frig timp de cinci ore o victima, iar salvamontistii ii ironizeaza,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a relaxat din nou la schi in Muntii Sureanu. Seful statului a fost fotografiat sambata, 17 februarie, in timp ce astepta la rand pentru a urca cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu.

- Jennifer Aniston si Justin Theroux au declarat ca s-au despartit, decizia acestora fiind mutuala. Chiar daca in toamna tarzie a anului trecut cei doi anuntau un viitor copil, la sfarsitul anului s-au despartit.

- Cristiano Ronaldo a devenit ieri primul fotbalist din lume care a inscris o suta de goluri in Liga Campionilor pentru un singur club, Real Madrid. Echipa sa a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii…

- Are doar 22 de ani, face sport inca de cand alții se jucau cu mașinuțele, iar astazi va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna. Este povestea lui Alin Florin Cioanca, descoperit intr-un sat de munte, cu 300 de locuitori.

- Noul an școlar va incepe pe 10 septembrie. Vacanta de iarna va fi de trei saptamani Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 - 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul…

- O informare meteorologica de ninsori viscolite la munte, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru, dar si intensificari ale vantului in restul tarii este in vigoare duminica, pana la ora 20:00. Potrivit meteorologilor, la munte vor predomina ninsorile, care local vor deveni mai consistente, iar…

- Medicii legisti spun ca boala a evoluat extrem de repede, iar micutul de 4 ani nu a avut nici o sansa, informeaza Romania TV. Toate organele interne au fost afectate, iar copilul a sfarsit in urma unui stop cardio-respirator. Citeste si Ministerul Sanatatii: Un copil care a intrat in legatura…

- Administratia locala condusa de catre primarul Florin Constantin le-a facut o bucurie celor mici, copiilor inscrisi la gradinitele din Valenii de Munte. Vorbim de lucrari de modernizare si reamenajare a locurilor de joaca de la gradinitele din oras. Se monteaza aparate de joaca noi, sigure si viu colorate…

- Luni, vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal in aceasta perioada din an. Cerul va fi variabil, cu innorari in regiunile nord-vestice, nordice si centrale unde pe arii restranse vor fi mai ales ploi. La munte precipitatiile vor fi mixte. Izolat se mentin conditii de producere a poleiului.…

- Real Madrid a invins-o pe Valencia, in deplasare, 4-1, succes care o scoate, cel puțin pentru moment, pe campioana Europei din pasa de forma pe care o traversa. Marcelo și Cristiano Ronaldo au marcat pentru Real Madrid. Cei doi buni prieteni au fost și protagoniștii unui moment extrem de controversat.…

- Cu ceva timp in urma, era o regula: baietilor le era interzis sa planga. Dar, pentru ca le interzicem baietilor sa planga, nu ii lasam sa isi descopere intelectul emotional, spune Anna Bikova

- Celebrul fotbalist este tata a patru copii, trei dintre ei venind pe lume grație unei mame surogat. Ei bine, daca pe cel mai mare dintre ei il știm deja, semanandu-i perfect lui Cristiano Ronaldo, gemenii, dar și micuța Alana Martina, provenita din relația cu iubita Georgina Rodriguez, sunt mai ”noi”…

- MEN a anuntat ca peste 77% dintre respondentii unui chestionar legat de structura anului scolar au optat ca scoala sa inceapa pe 17 septembrie, nu pe 10 septembrie, asa cum apare acum in calendarul institutiei, de asemenea, majoritatea isi doreste trei saptamani de vacanta de iarna.

- Ministerul Educației Naționale organizeaza, in perioada 18-24 ianuarie, o consultare prin care vrea sa afle de la parinți, elevi și profesori care este durata minima a anului școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna și de primavara, respectiv necesitatea vacanței intersemestriale.…

- Prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie indica temperaturi apropiate de media peripoadei, ninsori la munte și condiții de polei in anumite zone ale țarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie. In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile vor persista…

- Simona Halep iși face casa de vacanța la Bușteni. Liderul WTA are proprietați la mare și la munte. Declarata, in 2013, cetatean de onoare al orasului Busteni, Simona Halep, numarul 1 in clasamentul tenisului mondial, a decis, impreuna cu familia ei, sa faca o noua investitie, in zona montana. Dupa ce…

- Florentino Perez refuza sa-i prelungeasca angajamentul lui Ronaldo, anunțandu-l pe impresarul Jorge Mendes ca așteapta ofertele pentru Cristiano. Daca se transfera la Manchester United, lusitanul ar vrea 50 de milioane salariu! Criza e tot mai profunda la Real și are legatura cu supararea lui Cristiano,…

- Au ținut ascuns faptul ca vor deveni parinți, pe tot parcursul sarcinii, iar la mijlocul lunii decembrie cantarețul Enrique Iglesias și iubita sa, sportiva Anna Kournikova, le spuneau bun venit pe lume unor gemeni. Au doi copii dintr-un foc, dar cele doua vedete nu au vrut sa ofere detalii despre aceasta…

- Destul de discreta in aparițiile publice cu iubitul ei, Rihanna a fost surprinsa cu acesta la Paris, in ceea ce pare a fi o vacanța super romantica. Hassan Jameel, in varsta de 29 de ani, este membrul uneia dintre cele mai bogate familii din Arabia Saudita și, de ceva vreme, este noul iubit al frumoasei…

- Fostul capitan de la Petrolul și Steaua, Valeriu Rachita, este vanator de 15 ani și face parte dintr-o asociație de profil care gestioneaza un fond de peste 18.000 ha in zona dealurilor dintre Prahova și Buzau. ...

- Mulți au criticat decizia fotbalistului de a face copii cu mame surogat, aceștia fiind nevoiți sa traiasca fara o figura materna tot restul vieții lor. Insa, de cand Georgina Rodriguez și-a asumat acest rol, și-i ingrijește pe cei trei copii ai lui Cristiano ca și cum ar fi ei, nimeni nu mai poate spune…

- Deși și-ar permite oricand o vacanța peste hotare, cum fac majoritatea colegilor de breasla, Pepe a ales sa se refaca dupa un an greu la munte, alaturi de cele mai dragi persoane. Totodata, el nu a ratat ocazia sa-și invețe fetele sa schieze. In timp ce multe dintre vedetele autohtone și-au luat zborul…

- Salvatorii montani din Poiana Brasov au acționat miercuri seara pentru recuperarea unui grup de minori, surprins de intuneric pe poteca dintre Cabana Lehmann si Pestera de Lapte (bulina albastra). Apelul pentru interventia de evacuare a grupului de copii ramas blocat in zona Peșterii de Lapte din…

- Nu v-ati facut inca planuri de Revelion si Craciunul pe stil vechi? Nicio grija. Agentiile de turism isi mentin pachetele promotionale pentru cei care au decis sa-si aleaga destinatia pe ultima suta de metri.

- Voluntariatul a devenit in ultima vreme tot mai promovat și adoptat de catre cei care vor sa schimbe ceva și Post-ul Proiectul, “Parc pentru toți”, implementat de Clubul IMPACT – Imbatabilii, Picior de Munte, premiat la Gala Naționala EduManager apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Kylian Mbappe a acordat un interviu publicației spaniole Marca, in care a afirmat ca a ales Paris Saint-Germain deoarece este echipa din orașul sau natal, iar Real Madrid reprezinta pentru el doar trecutul. Tanarul atacant de 19 ani al echipei lui Unai Emery a explicat alegerea din vara, cand s-a transferat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, marti, ca pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, valorile de trafic sunt ridicate, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ…

- Jandarmii din Alba sunt pregatiti pentru sezonul rece si vor participa la asigurarea unui climat de normalitate si siguranta pe timpul Sarbatorilor de Iarna. Transmit recomandari atat pentru turistii aflati in vacanta la munte, cat si persoanelor care participa la evenimente, in aceasta perioada. Efectivele…

- Andra a avut un an incredibil, cu multe reusite care au insemnat un efort pe masura. Desi adesea dupa nopti nedormite, din cauza concertelor sau pentru ca are doi copii acasa, iar mamele stiu ce inseamna asta, Andra a filmat pentru emisiunile Romanii au talent si Vocea Romaniei Junior , a lansat 4 single-uri…

- Vineri, 23 decembrie, elevii vor intra in vacanta de iarna! Aceasta va dura trei saptamani, elevii urmand sa se reintoarca la cursuri luni, 15 ianuarie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate in felul urmator:…

- Elevii vor intra in vacanta de iarna pe data de 23 decembrie 2017, conform Ministerului Educatiei. Urmatoarele zile libere pentru elevii din invatamantul preuniversitar sunt cele din timpul vacantei de iarna 2017, care se desfasoara in intervalul sambata, 23 decembrie 2016 – duminica, 14 ianuarie 2017.…

- Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare salariat, potrivit unei hotarari de aprobare a normelelor metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta privind…

- Polițiștii din Prahova au efectuat 4 percheziții la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni silvice. 3 persoane au fost aduse pentru audieri. La data de 20 decembrie a.c., polițiștii din Valenii de Munte au efectuat 4 percheziții in comuna Cerașu, la domiciliile unor…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, va construi un spital de pediatrie in capitala statului Chile, a anuntat luni societatea care ii gestioneaza interesele, citata de agentia EFE. Conform unui comunicat dat publicitatii de Brafman Asssociati Law Firm…

- Claudiu Niculescu e bucuros dupa victoria cu Sepsi, scor 3-0, dar anunța ca nu se poate gandi la vacanța și incepand de maine va stabili strategia pentru a doua parte a sezonului. "Am uitat sa ne bucuram, si eu si jucatorii. Am terminat bine. Am castigat acest meci pentru ca era important pentru noi,…

- Hotelierii din statiunile de pe Valea Prahovei au pregatit de Craciun oferte care pornesc de la 150 de lei de persoana, in Sinaia, si pot ajunge la 1.015 de euro, la un hotel de lux din Azuga. Pensiunile ofera pomana porcului, placinte facute in casa si vin fiert, precum si cadouri pentru cei mici.

- Meteorologii avertizeaza ca de duminica, 17 decembrie, incepand de la ora 5.00, pana 20.00, vremea se raceste. Vor fi ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice.Citește și: Declarație incredibila a unui fost ministru! Ce n-au avut romanii NICIODATA…

- Mai mult de jumatate dintre profesori declara ca nu dau teme pentru vacanța. Pe de alta parte, elevii si parinții ii contrazic și spun ca temele sunt adesea prea obositoare, prea multe și consuma o mare parte din timpul liber. Acesta este rezultatul unei consultari publice on-line, privind rolul temelor…