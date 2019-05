Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo, de cinci ori castigator al Balonului de Aur si autorul a peste 600 de goluri pentru echipele de club la care a evoluat, a dovedit ca stapaneste de asemenea la perfectie marketingul si arta promovarii produselor derivate, dupa ce a lansat

- Juventus și Torino au terminat la egalitate, 1-1, intr-un meci in care antrenor Walter Mazzarri a fost aproape sa bata campioana. Torino s-a predat in fata lui Cristiano Ronaldo, care e in lupta pentru titlul de golgheter in Serie A. Ramasa fara obiective, dupa ce-a iesit din Liga si din Cupa si a cucerit…

- Politistii nu au oferit detalii privind natura incidentului, dar au avertizat cetatenii sa nu se apropie de zona de interventie. Incidentul a avut loc in zona Philipstown. Serviciul de ambulanta a transmis ca mai multe ambulante se afla in zona, dar accestea nu au primit momentan niciun pacient.…

- Ivan Rakitic (31 de ani) vrea sa continue la Barcelona in 3 ani. Mijlocasul a declarat la finalul meciului de sambata seara, care i-a facut campioni pe catalani, ca nu este dispus sa plece la alta echipa potrivit mediafax. Le cere celor din conducere si antrenorului sa ii indeplineasca dorinta,…

- Anuntul privind intrarea in cursa pentru presedintia SUA a lui Joe Biden nu a trecut neobservat de presedintele american Donald Trump, care l-a avertizat pe politicianul veteran si fost vicepresedinte al SUA ca alegerile primare pentru investitura democrata vor reprezenta o competitie "cruda", relateaza…

- Silviu Lung (29 de ani) si Cristian Sapunaru (35 de ani) au fost titulari pentru Kayserispor in esecul de pe terenul lui Galatasaray, de sambata, scor 1-3, in runda cu numarul 29 din prima liga turca, informeaza Mediafax.Citește și: Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record: este primul jucator…

- Formatia britanica Queen va canta la ceremonia de duminica a premiilor Academiei Americane de Film, a anuntat institutia pe Twitter, scrie news.ro.Anuntul, nu tocmai o surpriza, vine ca urmare a succesului blockbusterului "Bohemian Rhapsody", filmul biografic despre formatie si fostul solist,…