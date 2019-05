Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a oferit un interviu revistei ICON, care va aparea duminica odata cu El Pais: „Sunt același, etica mea asupra muncii e neschimbata. Trebuie sa fii modest", a spus starul. De peste un deceniu, fotbalul inseamna in primul rand ei doi. Cristiano Ronaldo și Messi. Sau Messi și Cristiano…

- Cristiano Ronaldo este in recuperare dupa ultima accidentare si nu pierde timpul in zadar.Starul echipei Juventus Torino a jucat in casa cu unul din copiii sai, Mateo. Portughezul a facut un schimb de pase cu puștiul si a tinut sa-l incurajeze la fiecare miscare.

- Fanii echipei Juventus Torino sunt in stare de șoc! Prezența lui Cristiano Ronaldo in prima manșa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor este in pericol. Atacantul a revenit in Italia și va continua recuperarea, dupa accidentarea suferita in preliminariile EURO 2020.

- Clubul italian Juventus Torino a confirmat marti ca starul echipei, Cristiano Ronaldo, nu sufera de o accidentare grava, ci de o leziune usoara la coapsa dreapta. ''Situatia sa este monitorizata, va fi supus unor verificari suplimentare si vom anunta cand va putea reveni pe teren'',…

- Vedeta echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, nu va fi suspendat de Comisia de disciplina a UEFA dupa gestul obscen facut la adresa suporterilor lui Atletico Madrid in meciul retur al optimilor Ligii Campionilor de saptamana trecuta.Potrivit France Football, Comisa de disciplina a analizat joi…

- Juventus Torino a reusit o calificare de senzatie in sferturile de finala ale Ligii Campionilor! Dupa ce a pierdut meciul tur al „optimilor”, scor 0-2, campioana Italiei a umilit-o pe de Atletico Madrid in mansa a doua, gratie unui hattrick de senzatie semnat de Cristiano Ronaldo.

- Cristiano Ronaldo a calificat-o pe Juventus Torino in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Portughezul a fost de neoprit in meciul retur ale optimilor de finala dintre Juventus Torino și Atletico Madrid, scor 3-0.

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei italiene de fotbal Juventus Torino, va deschide o clinica de implanturi capilare la Madrid, la inaugurarea careia va fi prezent, pe 18 martie, informeaza presa...