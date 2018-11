Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a cerut-o de sotie pe Georgina Rodriguez (24 de ani), iar iubita Balonului de Aur a acceptat propunerea, anunta publicatia britanica Mirror. Cei doi sunt in vacanta la Londra, unde au asistat si la cateva meciuri de la Turneul Campionilor.

- Starul portughez Cristiano Ronaldo si prietena sa Georgina Rodriguez au cheltuit 30.940 de euro pentru doua sticle de vin, una dintre ele cea mai scumpa din lume, pe care le-au consumat in aproximativ 15 minute, informeaza presa britanica. Fericita pereche a profitat de vizita efectuata la Londra, pentru…

- Croatul Marin Cilici, locul 7 ATP, l-a invins, miercuri, cu scorul de 6-7 (2), 6-3, 6-4, pe americanul John Isner, locul 10 ATP, in etapa a II-a a Grupei Gustavo Kuerten a Turneului Campionilor de la Londra, informeaza news.ro.Ciclici s-a impus dupa un meci de doua ore si 15 minute. El are…

- Cristiano Ronaldo, spectator VIP la Turneul Campionilor, i-a purtat noroc lui Novak Djokovic in meciul sau de debut pe O2 Arena, sarbul a obtinut o victorie clara in fata americanului John Isner (6-4, 6-3) si va termina anul pe prima pozitie a clasamentului ATP. Ronaldo a venit la meci alaturi de iubita…

- Novak Djokovic a debutat, luni seara, in O2 Arena din Londra, cu o victorie clara in fata americanului John Isner, scor 6-4, 6-3, continuandu-si impresionanta serie din a doua jumatate a sezonului. Sarbul a bifat victoria cu numarul 50 pe 2018 si a facut show, sub privirile lui Cristiano Ronaldo, venit…

- Cristiano Ronaldo a fost spectator de lux la Turneul Campionilor de la Londra. Starul lui Juventus a ținut sa il vada la lucru pe cel mai bun jucator al lumii, Novak Djokovic. Astfel, Ronaldo a fost prezent la duelul cu John Isner, alaturi de Georgina Rodriguez și de fiul sau, Cristiano jr, informeaza…

- Kevin Anderson a debutat cu o victorie in doua seturi la Turneul Campionilor de la Londra, sud-africanul trecand dupa un meci de o ora și 49 de minute de Dominic Thiem. A fost 6-3, 7-6(10) pentru Anderson.