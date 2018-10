Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a plecat cu golurile din Spania și le-a adus in Italia. Atacantul portughez nu se dezminte și iși arata clasa in Serie A, imbracat in tricoul bianconerilor. In etapa cu numarul 10, Juventus a jucat in deplasare, pe Stadio Carlo Castellani, cu Empoli, și a caștigat cu 2-1.Vezi…

- Tehnicianul echipei Juventus, Massimiliano Allegri, a declarat, vineri, ca atacantul Cristiano Ronaldo, vizat de o acuzatie de viol in SUA, este "pregatit" sa joace in meciul cu Udinese, din campionatul Italiei."Cristiano este bine. Este normal sa-l ajutam intr-un moment delicat, dar el este…

- Campioana en-titre a Italiei, Juventus Torino a debutat cu dreptul in noul sezon competițional din Serie A. La debutul oficial al sau la Juventus, Cristiano Ronaldo a avut o evoluței foarte vuna dar nu a reușit sa-și treaca numele pe lista marcatorilor in victoria pe care Juventus a obținut-o cu 3-2…

- Juventus s-a impus cu mari emoții pe terenul celor de la Chievo Verona, scor 3-2, in primul meci al noului sezon din Serie A, care a reprezentat și debutul oficial al lui Cristiano Ronaldo in tricoul campioanei Italiei. Bernardeschi a marcat golul victoriei in prelungiri.