- Vedeta echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, nu va fi suspendat de Comisia de disciplina a UEFA dupa gestul obscen facut la adresa suporterilor lui Atletico Madrid in meciul retur al optimilor Ligii Campionilor de saptamana trecuta. Potrivit France Football, Comisa de disciplina…

- Cristiano Ronaldo a reusit sa marcheze trei goluri in poarta echipei Atletico Madrid si a calificat-o astfel pe Juventus Torino in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Diego Simeone, antrenorul echipei spaniole, a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui CR7.

- Juventus Torino a reusit o calificare de senzatie in sferturile de finala ale Ligii Campionilor! Dupa ce a pierdut meciul tur al „optimilor”, scor 0-2, campioana Italiei a umilit-o pe de Atletico Madrid in mansa a doua, gratie unui hattrick de senzatie semnat de Cristiano Ronaldo.

- Cristiano Ronaldo a revenit, miercuri, la Madrid, dar nu pe Stadionul Santiago Bernanbeu, pe care a scris istorie, ci pe cel al rivalei Realului, Atletico. Atacantul formatiei Juventus Torino a fost huiduit in permanenta de fanii gazdelor, la intalnirea din Liga Campionilor."Cristiano violatorul"…

- Cristiano Ronaldo, 34 de ani, a fost primit cu ostilitate de fosta rivala din La Liga, Atletico Madrid. Fanii gazdelor au fost foarte agresivi verbal cu starul portughez al lui Juventus, caruia i-au strigat „Cristiano Ronaldo violatorul" și „Mori, Cristiano!". Reacția lui Ronaldo a fost una ironica:…

- Atacantul francez Karim Benzema a ajuns la cota de 207 goluri pentru Real Madrid, dupa dubla reusita in meciul cu Espanyol Barcelona de duminica (4-2), si a devenit al saselea golgheter all-time al clubului spaniol de fotbal, la egalitate cu mexicanul Hugo Sanchez, relateaza AS. In acest…

- Atacantul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, este asteptat la Madrid, marti, pentru a fi prezent la procesul in care este judecat pentru evaziune fiscala. Procurorii cer in cazul sau o sentinta de 23 de luni de inchisoare si o amenda, relateaza Reuters preluata de news.ro.Portughezul…