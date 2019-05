Stiri pe aceeasi tema

- Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juventus Torino, l-a descris pe Cristiano Ronaldo la sfarșitului primului sezon impreuna. „Ca mentalitate, este peste orice alt fotbalist. In fiecare zi, descopera o alta ținta de atinsa, are aceste provocari in el", spune antrenorul bianconero, surprins de ceea…

- Echipele Internazionale Milano si Juventus Torino au terminat la egalitate, 1-1, in derby-ul etapei a 34-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputat sambata seara pe stadionul „San Siro“ din Milano. Inter a deschis scorul rapid, in minutul 7, prin ...

- Juventus Torino, campioana Italiei la fotbal, a prezentat ieri noul tricou pentru sezonul 2019/2020, fara traditionalele dungi albe si negre, inlocuite cu doua benzi egale, alb si negru, separate la mijloc de o dunga roz, relateaza L’Equipe, potrivit Agerpres. Dunga roz aminteste de culoarea istorica…

- Juventus Torino, campioana Italiei la fotbal, a prezentat miercuri noul tricou pentru sezonul 2019/2020, fara traditionalele dungi albe si negre, inlocuite cu doua benzi egale, alb si negru, separate la mijloc de o dunga roz, relateaza L'Equipe. Dunga roz aminteste de culoarea istorica…

- Tehnicianul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a declarat, sambata, ca este dezamagit de eliminarea din Liga Campionilor, dar castigarea titlului in Serie A este un succes care trebuie sa fie sarbatorit, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO - Probleme pentru Cristian Sapunaru!…

- Juventus pregateste o veritabila revolutie in lot dupa eliminarea din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, iar unul dintre starurile lui Liverpool, Mohamed Salah, este printre prioritatile campaniei de transferuri din vara a campioanei Italiei, potrivit Gazzetta dello Sport.Salah nu e insa singura…

- Ajax Amsterdam și Juventus Torino au remizat, scor 1-1, in prima manșa din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Cristiano Ronaldo (34 de ani) a fost eroul campioanei Italiei. CR7 a marcat golul „Batranei Doamne”, iar inainte de startul meciului a fost protagonistul unui moment senzaținal.

- Moise Kean, atacantul de 19 ani al lui Juventus, a fost subiectul unor scandari rasiste din partea fanilor echipei Cagliari, în succesul liderului din Serie A, scor 2-0.Internaționalul italian, debutant în meciurile oficiale ale Italiei în partidele cu Finlanda și Liechtenstein…