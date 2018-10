Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul portughez, Cristiano Ronaldo, este una dintre cele mai cunoscute persoane publice, iar lucrul acesta este demonstrat si pe retelele de socializare. Jucatorul campioanei Italiei, Juventus, a devenit cea mai urmarita persoana pe Instagram, surclasand-o pe vedeta Americii, Selena...

- Cristiano Ronaldo a plecat cu golurile din Spania și le-a adus in Italia. Atacantul portughez nu se dezminte și iși arata clasa in Serie A, imbracat in tricoul bianconerilor. In etapa cu numarul 10, Juventus a jucat in deplasare, pe Stadio Carlo Castellani, cu Empoli, și a caștigat cu 2-1.Vezi…

- Kathryn Mayorga, femeia care l-a acuzat pe Ronaldo de viol, a detaliat intr-un interviu acordat publicației Der Spiegel acuzațiile pe care i le aduce fotbalistului. Ea susține ca a fost violata de fotbalist intr-un hotel din Las Vegas, in urma cu noua ani. Atacantul lui Juventus a facut un live pe…

- Se pare ca Juventus nu s-a multumit cu campania de achizitii din aceasta vara, in care au cheltuit aproximativ 260 de milioane de euro pe jucatori precum Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Joao Cancelo, Mattia Perin, Emre Can si Giangiacomo Magnani.

- Cristiano Ronaldo a reusit, in sfarsit, sa inscrie pentru Juventus, dupa ce a evoluat in toate cele patru partide jucate de campioana Italiei in acest sezon. Lusitanul a adus victoria pentru echipa sa, marcand doua goluri in victoria obtinuta de bianconeri, scor 2-1 impotriva celor...

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, transferat in aceasta vara de la Real Madrid la Juventus, a dezvaluit care a fost motivul principal pentru care a ales sa semneze cu multipla campioana a Italiei, și anume caștigarea și cu aceasta echipa a trofeului Ligii Campionilor. Lusitanul a mai afirmat ca…

- Cristiano Ronaldo a postat o fotografie pe contul sau de Instagram, iar urmaritorii jucatorului au reactionat cu aceeasi viteza cu care insusi atacantul dribleaza si face spectacol pe terenul de fotbal. Ultima poza in care Ronaldo apare alaturi de logodnica sa, Georgina, dar si de copiii lui, toti imbracati…

- Campioana en-titre a Italiei, Juventus Torino a debutat cu dreptul in noul sezon competițional din Serie A. La debutul oficial al sau la Juventus, Cristiano Ronaldo a avut o evoluței foarte vuna dar nu a reușit sa-și treaca numele pe lista marcatorilor in victoria pe care Juventus a obținut-o cu 3-2…