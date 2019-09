Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (34 de ani), fotbalistul lui Juventus, a declarat ca se considera cel mai bun fotbalist din istorie si este de parere ca merita sa castige mai multe Baloane de Aur pana la finalul carierei.

- Lionel Messi, fotbalistul echipei FC Barcelona, a declarat ca ar accepta o invitatie la cina venita din partea marelui sau rival, Cristiano Ronaldo, care in prezent joaca la echipa Juventus. Afirmatia lui Messi vine in contextul in care Ronaldo a lansat aceasta idee la ceremonia UEFA de la finalul lunii…

- Virgil van Dijk, fundasul olandez al echipei engleze Liverpool, a fost desemnat de UEFA cel mai bun fotbalist al sezonului trecut, joi, la Monaco, dupa tragerea la sorti a fazei grupelor editiei 2019-2020 a Ligii Campionilor, informeaza Agerpres.Van Dijk, ce obtine în premiera aceasta distinctie,…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) ia in calcul retragerea din fotbal! Totul s-ar putea intampla mai repede decat se astepta oricine, la sfarsitul acestui sezon, desi portughezul pare intr-o forma de invidiat si da impresia ca poate juca fara probleme cateva sezoane bune.Citește și: Donald Trump,…

- Oficialii clubului FC Barcelona vor sa prelungeasca acordul cu capitanul Lionel Messi (32 de ani). Pentru doi ani in plus de contract, catalanii sunt dispusi sa-i plateasca starului argentinian o uma uriasa de bani.

- Este considerat unul din cei mai mari fotbalisti care au pasit pe terenul de joc vreodata. Are cinci "Baloane de Aur" si o rivalitate legendara cu Lionel Messi, a castigat cinci Ligi ale Campionilor, un Campionat European si este proaspat campion al Ligii Natiunilor. Da, nu era greu de ghicit - este…