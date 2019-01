Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe, atacantul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, a fost desemnat cel mai bun jucator francez al anului 2018 de catre revista France Football, cea care organizeaza si ancheta pentru atribuirea Balonului de Aur, informeaza agentia EFE. Mbappe (20 ani) i-a devansat pe fundasul Raphael Varane…

- Fotbalistul francez Kylian Mbappe, jucatorul echipei Paris Saint-Germain, care a implinit joi 20 de ani, este sportivul cel mai mediatizat in Franta, conform unui studiu realizat de Press'edd pe o perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 5 decembrie 2018. Numele lui Mbappe a fost citat in acest interval…

- Locul trei a fost ocupat de francezul Antoine Griezmann. Modric, in varsta de 33 de ani, devine primul jucator din Croatia care castiga acest trofeu. El a castigat in acest an Liga Campionilor cu Real Madrid si a fost finalist cu nationala Croatiei la Cupa Mondiala. Clasamentul final al Balonului de…

- Jucatorii Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe si Antoine Griezmann sunt finalistii pentru trofeul Globe Soccer Awards, decernat de Asociatia Europeana a agentilor de jucatori si Asociatia cluburilor europene informeaza news.roCristiano Ronaldo a castigat ultimele doua editii ale trofeului decernat…

- Cea de-a zecea editie a Globe Soccer Awards va avea loc pe 3 ianuarie la Dubai, in Emiratele Arabe Unite, unde va fi desemnat si antrenorul anului, titlu la care aspira italianul Massimiliano Allegri, germanul Jurgen Klopp, argentinianul Diego Simeone si francezii Didier Deschamps si Zinedine Zidane.…

- Kylian Mbappe si Antoine Griezmann, campioni mondiali cu selectionata Frantei in aceasta vara, sunt finalistii trofeului Globe Soccer, acordat celui mai bun fotbalist al anului, alaturi de portughezul Cristiano Ronaldo, castigatorul acestei distinctii in ultimii doi ani. Cea de-a zecea editie a Globe…

- Internationalul francez Antoine Griezmann, atacantul echipei Atletico Madrid si unul dintre jucatorii nominalizati pentru Balonul de Aur, si-a exprimat speranta ca "un francez" va reusi sa castige anul acesta prestigiosul trofeu atribuit de revista France Football. Intrebat daca el ar putea fi alesul,…

- Antoine Griezmann, campion mondial cu Franța și caștigator al Europa League cu Atletico Madrid, il nominalizeaza pe Kylian Mbappe drept urmatorul superstar al fotbalului. "Pentru mine a fost un an extraordinar. Am caștigat Cupa Mondiala, a fost o bucurie pe care nu o pot exprima in cuvinte. ...