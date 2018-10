Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei locale 11.20, valoarea unei actiuni, care crescuse considerabil dupa sosirea atacantului portughez la Torino in luna iulie, se afla in scadere cu 5,07 la suta pentru o valoare de 1,254 euro, pe o piata in scadere cu 0,99 la suta. La Bursa din Milano, sosirea lui Ronaldo in curtea lui…

- Dupa ce fotbalistul a fost lasat in afara echipei naționale a Portugaliei pentru meciurile pe care urmeaza in urmatoarele doua luni din cauza acuzațiilor de viol, Nike a transmis un mesaj prin care și-a exprimat ingrijorarea. Intr-un e-mail, compania cu care Ronaldo a semnat in anul 2016 un contract…

- Oficialii lui Juventus au reactionat pentru prima data, la cateva zile dupa izbucnirea scandalului, dupa acuzele de viol lansate de Kathryn Mayorga (34 de ani) la adresa lui Cristiano Ronaldo (33 de ani), ajuns in vara in Italia, de la Real Madrid, pentru 117 milioane de euro, informeaza mediafax.…

- Reprezentantii lui Cristiano Ronaldo au anuntat ca vor da in judecata publicatia germana Der Spiegel, care a publicat marturia unei femei din Statele Unite ale Americii, Kathryn Mayorga, care susține ca a fost violata de fotbalistul portughez in 2009.Citește și: Adina Florea, propusa pentru…

- Dupa ce a scapat de demiterea de la Manchester United, grație victoriei de la Burnley, Jose Mourinho a scapat și de inchisoare. Marele antrenor portughez a ajuns la o ințelegere cu procuratura spaniola pentru a evita o condamnare la inchisoare pentru frauda fiscala.