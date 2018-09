Stiri pe aceeasi tema

- Kathryn Mayorga, o americanca de 34 de ani, il acuza pe Cristiano Ronaldo de viol. Scandalul este unul de notorietate. Publicația germana Spiegel a scos la iveala informații frapante anul trecut (detalii AICI). Cazul nu a fost clasat. Mayorga a ieșit acum cu declarații explicite despre acea noapte,…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a terminat la egalitate in deplasare, 1-1, cu formatia suedeza Malmo FF, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, ratand astfel calificarea in faza urmatoare a competitiei. Pentru CFR Cluj a marcat Djokovici (minutul 36), iar pentru…

- City managerul Timișoarei, Robert Kristof, este acuzat de catere consiliera locala ALDE, Laura Chindriș. ca a modificat textul legii pentru a i se mari in mod ilegal salariul cu 25%. Va reamintim, ca la ultima ședința a consiliului local, s-a aprobat, pe repede inainte, fara niciun vot impotriva marirea…

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, va ataca decizia de plagiat și retragerea titlului de doctor, votate vineri de Senatul Universitații de Vest din Timișoara (UVT) ”Voi ataca decizia luata la Universitatea de Vest din Timișoara și mi-aș permite sa-l intreb pe domnul deputat liberal, rector…

- Travis Noah modereaza „The Daily Show” la Comedy Central, un show in care comenteaza cu umor principalele evenimente de pe mapamond. In ultima sa emisiune de saptamana trecuta, Noah a avut o rafuiala cu ambasadorul Franței la Washington.

- Directorul penitenciarului din Targu Jiu este acuzat ca ar fi solicitat medicamente, materiale si utilaje de la iubita unui detinut, pentru a i se acorda celui incarcerat diferite favoruri constand in vizite intime, recompense si liberare conditionata in avans, spune liderul FSANP.

- Seful delegatiei Uniunii Europene in Israel va fi convocat la Ministerul de Externe, a informat biroul premierului israelian care il acuza de ingerinta in votul in parlament al unui controversat proiect de...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca a fost desemnat primul castigator pentru elaborarea documentatiei necesare construirii unuia dintre tronsoanele drumului de mare viteza Ploiesti-Pascani, Consitrans SRL, iar valoarea ofertei este de peste 13,93 de milioane…