Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT In atenția cetațenilor Municipiului Turda Datorita unui cumul de factori neprevazuți, la care s-au adaugat condițiile meteo nefavorabile din ultima saptamana, au aparut intarzieri in evacuarea deșeurilor menajere

- Donald Trump urmeaza sa-l inlocuiasca pe Joseph Dunford din postul de presedinte al Comitetului Sefilor de Stat Major cu Mark Miley, un general cu patru stele aflat in prezent la conducerea Statului Major al US Army, armata terestra americana, relateaza Reuters.

- Inspectatoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov a amendat constructorul de pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului pentru încalcarea normelor de securitate la incendiu.

- Ministerul Afacerilor Externe saluta agrearea de catre negociatorii Uniunii Europene si ai Marii Britanii a formei finale a textului Acordului de retragere. „Acest acord marcheaza un moment semnificativ...

- Lucrarile la Podul peste paraul Samnicel, pe DN 7, județul Valcea vor dura pana vineri 16 noiembrie 2018, informeaza CNAIR care isi cere scuze pentru „disconfortul creat participanilor la trafic”. La aceasta ora ...

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta RATC Constanta reaminteste ca marti, 20 noiembrie, este data pana la care pot depune cererile pentru permisul de calatorie RATC, valabile pentru anul 2019, pensionarii beneficiari ai H.C.L. nr. 302 29.09.2017, modificata prin H.C.L. nr. 286 31.07.2018.…

- Starea de sanatate a fostului primar Viorel Lis a devenit tot mai precara in urma unui atac cerebral pe care l-a suferit in urma cu cateva luni. Asta nu reprezinta o piedica pentru soția sa, Oana, in drumul spre distracție! Blondina adora sa mearga in diverse localuri, dupa care sa posteze imagini sau…

- Marius Stroescu, directorul Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura Arges, a anuntat astazi ca pana acum s-au facut platile directe in avans pe suprafata pentru circa 18.000 de fermieri argeseni, iar pana la ...