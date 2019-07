Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a revenit in lumina reflectoarelor. Starul portughez al clubului Juventus Torino a vizitat o scoala de copii din Singapore. Fotbalistul a fost ovationat de puștani, care au scandat numele lui.

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) se bucura de vacanța, dupa ce a cucerit titlul cu Juventus in Serie A. Starul portughez se afla in vacanța alaturi de iubita sa, Georgina, fiul cel mare, Cristiano Jr., dar și cu fostul mare baschetbalist Michael Jordan. Fotbalistul lui Juventus se bucura de zilele libere,…

- Portugalia s-a impus cu 3-1 în fata Elvetiei, într-un meci disputat pe Estadio do Dragao, si este prima echipa nationala care s-a calificat în Liga Natiunilor. Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 25 al jocului cu o executie superba din lovitura libera, în…

- Ministrul de Interne est in sediul DNA de aproximativ de o ora. Carmen Dan este audiata ca martor, insa nu se stie deocamdata care este dosarul in care a fost citata. Exista posibilitatea ca procurorii anticoruptie sa o fi chemat pe Carmen Dan pentru a da declaratii, ca martor, in dosarul privind santajul…

- Atacantul formatiei Olympique Marseille, Mario Balotelli, l-a laudat pe argentinianul Lionel Messi de la FC Barcelona si l-a atacat pe portughezul Cristiano Ronaldo de la Juventus, într-o postare pe Instagram, scrie News.ro."Messi e un fenomen! Va rog, pentru binele fotbalului, nu…

- Ilan Laufer este cercetat in dosarul lui Carmen Adamescu, fiind audiat la Poliție, potrivit unor surse judiciare.Fostul ministru este suspectat de evaziune fiscala și complicitate la gestiune frauduloasa, spun sursele citate. ȘTIRE IN CURS DE ACTUALIZARE

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) a atins un nou record in cariera sa. Starul portughez a marcat golul din remiza cu Inter, 1-1, și a ajuns la 600 de goluri marcate pentru echipele de club la care a evoluat pana acum. Ronaldo a inscris cu stangul dupa un assist al lui Pjanic in minutul 62 al partidei.…

- Dupa cucerirea titlului in Serie A, Cristiano Ronaldo și-a permis cateva zile de pauza. Portughezul s-a oprit in Croația, la Dubrovnik. Starul lui Juventus și iubita sa, Georgina Rodriguez, au inchiriat o vila luxoasa cu vedere la mare. De fiecare data cand au ieșit in oraș, au fost paziți permanent…