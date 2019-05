Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali cauta zilele acestea un antrenor cu care sa castige titlul in Liga 1 sezonul urmator, dupa o pauza de cinci ani. Favorit este Edi Iordanescu, dar au existat zvonuri ca si Cristiano Bergodi ar fi pe lista. Antrenorul lui FC Voluntari spune insa ca nu este interesat sa preia FCSB-ului.…

- Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul lui FC Voluntari, e printre puținii antrenori care l-au confruntat pe Gigi Becali in vestiar pe cand o antrena pe FCSB, fiind demis ulterior. Tehnicianul italian nu-i poarta pica lui Becali și spune ca ar discuta cu acesta daca l-ar suna, deși crede ca Edward…

- Gigi Becali s-a inteles cu Edi Iordanescu, iar acesta va prelua echipa in perioada urmatoare. "Pentru voi, va spun acum ca 99% Edi Iordanescu va fi noul antrenor de la FCSB", a spus Gigi Becali pentru Pro TV. Mihai Teja, DAT AFARA de Gigi Becali. Cine va sta pe banca lui FCSB la meciul…

- Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul celor de la FC Voluntari, a comentat zvonurile unei posibile numiri pe banca celor de la CSU Craiova. Italianul confirma și interesul lui Lazio pentru fundașul Nicușor Bancu (26 de ani). „In Romania se zvoneste prea mult. Imi face placere, dar sincer nu stiu…

- Ilie Dumitrescu a vorbit despre situația de la FCSB și despre schimbarile facute in meciul cu FC Voluntari 2-2. La pauza meciului, cand FC Voluntari avea 2-1, Mihai Teja facut 2 schimbari: Harlem Gnohere in locul lui Florentin Matei și Olimpiu Moruțan in locul lui Mihai Roman. ...

- "Nu ma intereseaza campionatul, ma intereseaza Europa, daca tu ai cu Voluntari 1-0 in minutul 13 si nu castigi nu mai pot avea pretentii. Concluzia mea e ca suntem slabi, nu avem echipa puternica, nu avem barbati de razboi, nu mai merge asa cu floricele. Am avut la dispozitie o repriza sa dam un…

- Mihai Pintilii (34 de ani) n-a rezistat decat 39 de minute in partida de la FC Voluntari și a fost inlocuit. Capitanul lui FCSB a bagat o alunecare, moment in care a simțit o durere in zona piciorului și a cerut bancii tehnice sa fie schimbat. Mihai Teja a reacționat imediat și l-a trimis in teren pe…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Mihai Teja, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa castige partida cu FC Voluntari, ultima din sezonul regulat, pentru a intra cu un moral bun in play-off-ul Ligii I. "Ne asteapta un meci foarte, foarte greu, chiar daca…