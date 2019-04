Cristiano Bergodi, nemulțumit după înfrângerea cu Dinamo : Păcat, a fost o dezamăgire FC Voluntari a pierdut, sambata, pe teren propriu, contra lui Dinamo, scor 1-2, iar ilfovenii au ajuns la patru meciuri consecutive fara victorie. La finalul meciului, Cristiano Bergodi si-a exprimat nemultumirea fata de forma echipei sale potrivit mediafax Bergodi venea cu gandul de a obtine macar o remiza cu Dinamo, insa golurile lui Grigore si Montini i-au dat planurile peste cap tehnicianului italian: "Noi ne gandeam sa facem puncte, chiar si cu Dinamo. Pacat, a fost o dezamagire. Meciul a fost unul echilibrat in a doua repriza si chiar si in a doua. Am avut doua ocazii, cu Popadiuc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

