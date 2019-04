Cristian Tudor Popescu traduce intrebarile de la referendum! „Referendumul se traduce de fapt prin a nu mai fi furati cu legea in mana”

Stiri pe aceeasi tema

- Românii sunt așteptați, pe 26 mai, sa raspunda, la referendumul declanșat de președintele Klaus Iohannis, la doua întrebari din domeniul justiției. Pentru a putea fi validat, trebuie sa participe cel puțin 30% din numarul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente. Referendumul…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de organizare a referndumului din 26 mai. Traian Basescu l-a luat la mișto pe urmașul sau de la Cotroceni din cauza modului in care a formulat intrebarile. Basescu e de parere ca nu sunt doua intrebari ci 4 și contesta și capacitatea votanților de…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri organizarea unui referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare, din 26 mai. Una dintre intrebarile puse la acest referendum ar presupune, in conditiile in care rezultatele sunt validate si aprobate, ca Parlamentul sa modifice Constitutia. Legea…

- Convocat ca un referendum pentru justitie, scrutinul din 26 mai este unul anti-PSD. O anunta chiar Klaus Iohannis, intr-o declaratie sustinuta joi seara la Cotroceni. Presedintele afirma ca, daca referendumul va fi validat, se va trece la actiune in forta impotriva PSD, fara sa spuna ce inseamna…

- PSD este de acord cu intrebarile propuse la referendumul consultativ, pentru acestea existand de altfel un acord cvasiunanim, ele neraspunzand vreunei controverse din societate, a transmis, joi, PSD, printr-un comunicat de presa.„In aceste condiții, referendumul solicitat de președinte pare…

- Președintele a trimis intrebarile catra electorat. Acum știm ca romanii cu drept de vot (5,7 milioane minimum pentru validare) trebuie sa spuna daca sunt de acord ca aministia și grațierea sa nu se aplice faptelor de corupție, iar Ordonațele de Urgența sa nu vizeze Justiția. Politologul Cristian Parvulescu…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc spune ca referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis, in aceeași zi cu alegerile europarlamentare, este un demers pur electoral, care nu ar avea legatura cu problemele reale ale romanilor. ”E in aceeași nota neserioasa in care președintele Romaniei nu este preocupat…

Purtatorul de cuvant al presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a susținut, astazi, o declarație de presa la Palatul Cotroceni. Acesta a anunțat cele doua intrebari la care vor raspunde romanii la Referendumul pe Justiție.