- Simona Halep (nr. 1 WTA) a pierdut meciul cu tunisianca Ons Jabeur (nr. 113 WTA), dupa ce s-a retras la scorul de 6-1 pentru sportiva din Tunisia. Jucatoarea romana de tenis a acuzat dureri de spate in timpul jocului, ca și in turneul de la Wuhan.

- Accidentarea la spate cu care s-a ales la Wuhan nu-i da pace Simonei Halep, iar liderul mondial e ingrijorat ca problemele au reaparut. Imediat dupa ce s-a retras din meciul cu Ons Jabeur, din primul tur de la Beijing, Simona a vorbit despre problemele fizice cu care se confrunta, potrivit Mediafax.…

- Simona Halep, locul 1 mondial, a abandonat in meciul cu Ons Jabeur, din primul tur de la China Open, sportiva romana retragandu-se dupa primul set, din cauza problemelor fizice, potrivit news.ro.Halep a abandonat dupa primul set, castigat de sportiva tunisiana, scor 6-1. Anul trecut,…

- Simona Halep nu a reusit sa duca pana la capat primul meci de la turneul de la Beijing. Dupa ce a pierdut primul set, 1-6, in fata jucatoarei din Tunisia, Ons Jabeur, Halep i-a intins mana adversarei sale in semn ca va abandona partida.

- Simona Halep, lider WTA și principala favorita la China Open (Beijing), o va infrunta, duminica, in primul tur pe Ons Jabeur din Tunisia, clasata pe locul 113 WTA, potrivit Mediafax. Meciul este programat sa inceapa in jurul orei 11.30, cele doua jucatoare de tenis intalnindu-se pentru prima…

- Simona Halep, locul I WTA, o va intalni pe tunisiana Ons Jabeur, locul 113 WTA, jucatoare venita din calificari, in prima mansa a turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing, duminica dimineata.

- Numarul unu mondial va disputa primul meci dupa implinirea varstei de 27 de ani impotriva unei jucatoare venite din calificari. Turneul de la Beijing a acordat prim tur liber doar celor patru sportive ajunse in semifinale la Wuhan - Ashleigh Barty (cap de serie 16), Aryna Sabalenka, Anett Kontaveit…

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, revine pe terenuri in circuitul asiatic, Wuhan, Beijing și Singapore pentru a incheia un an complex. Va juca marți, in jurul orei 16:00, cu Dominika Cibulkova, locul 30 WTA, in turul II la Wuhan. Simona nu a mai disputat un meci oficial din 27 august, ziua cand…