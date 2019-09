Stiri pe aceeasi tema

- "Scena politica din Romania s-a fragmentat foarte mult. Si eu cred ca singurii care vor rezista sunt cei care vor avea o identitate proprie. Una foarte clara si foarte bine definita. Sper ca se va intampla acest lucru la nivelul PSD si, de ce nu, plecand de la aceasta idee, cred ca urmatorii pasi…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, joi, incepand cu ora 18.00, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Este a doua iesire a sefului statului, dupa ce, miercuri, acesta a acuzat Guvernul ca nu a luat masurile cerute insistent, dupa cazul Caracal. Libertatea va trasmite in timp real declaratiile…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a afirmat, miercuri, ca nu o vede bine pe Viorica Dancila daca va pierde alegerile prezidențiale, fie și in turul 2. "Nu o vad bine dupa aia. Decat daca... Știți ce s-ar p...

- Alegerea Vioricai Dancila ca și candidat PSD la alegerile prezidențiale risca sa dea naștere unui tandem nou pe scena politica in cursa pentru prezidențiale. Klaus Iohannis și Dan Barna ar putea bate palma."Este mare agitatie pe scena politica. Partidele isi stabilesc candidatii la alegerile…

- Eugen Teodorovici a declarat, marti seara, ca orice politician trebuie sa isi doreasca sa ajunga in functii cat mai inalte pentru a face bine din acele pozitii. “Vizavi de dorinta mea de a candida, am spus mereu ca odata si odata voi candida si asta trebuie sa fie obligatia fiecarui om politic,…

- PSD trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, a declarat luni presedintele executiv al partidului, Eugen Teodorovici. ''PSD trebuie sa aiba un candidat propriu. Asta este punctul meu de vedere, este un partid mare, este un partid care de 15 ani nu a mai dat un presedinte al Romaniei…

- Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei, insa numele sau nu a fost inclus in acest studiu. "Nu am luat in calcul acest lucru si, de aceea, in sondajele pe care le fac nu figurez…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a subliniat, marți seara, rolul foarte mare pe care il au serviciile secrete in politica romaneasca și a aratat ca acestea vor decide totul privind alegerile prezidențiale, afirmand ca generalii se joaca acum cu președinte Iohannis prin a ridica tot felul de posibili…