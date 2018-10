Cristian Taban: Cum a fost luata decizia de preluare si cum s-a schimbat Dent Estet dupa ce a intrat sub umbrela MedLife

Stiri pe aceeasi tema

- Suntem de 22 de ani in Romania si de 12 ani am inceput sa ne uitam in jur. Anul trecut am ajuns la afaceri de peste 8,5 milioane de euro si estimam depasirea pragului de 10 milioane de euro anul acesta, a spus Cristian Taban, Director Executiv, Dent Estet, in cadrul evenimentului ZF Pharma Summit…

- RomicE Tociu, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor vedea, din 8 septembrie, de la ora 20.00, in postura de concurent la STe cunosc de undeva!, a fEcut multe schimbEri in privinta infEtixErii pentru acest show. Mai intai de toate, a slEbit xase kilograme. A tinut dietE cateva sEptEmani, iar rezultatele…

- Liviu Dragnea ar fi schimbat locația nunții fiului sau dupa ce pe facebook a aparut invitația originala la nunta și protestatarii au anunțat ca vor merge sa boicoteze evenimentul, scrie portalul stiridindiaspora, care citeaza Romania Tv.Cununia religioasa ar fi urmat sa aiba loc la Biserica…

- Discursul Madonnei, in onoarea Reginei Muzicii Soul, a fost destul de lung si a tinut aproape 15 minute. Cantareata a pus accentul pe faptul ca melodia Arethei Franklin, “You Make Me Feel” i-a schimbat viata si ca a ajutat-o sa isi construiasca o cariera de succes in muzica. “Aretha Louise Franklin…

- FCSB s-a impus dupa pauza in deplasarea de la Mediaș, scor 3-1. Olimpiu Moruțan și Raul Rusescu se gandesc deja la meciul urmator, cel cu Hajduk, de joi, din Europa League. "Sunt foarte optimist pentru returul cu Hajduk. E mai bine decat ma așteptam in ceea ce ma privește. Am incredere in mine, iar…

- Cum s-a schimbat Mihai Constantinescu dupa operația pe cord. Artistul a fost invitat la Antena Stars, unde a vorbit despre vacanța și perioada grea prin care a trecut, inainte de intervenția chirurgicala. In urma cu doua luni, Mihai Constantinescu a fost operat pe cord , iar recuperarea a mers bine.…

- Il mai tineti minte pe George, fostul concurent de la MPFM? S-a schimbat foarte mult si este de nerecunoscut. George a ramas acelasi baiat plin de viata, insa fizic este de nerecunoscut. Si-a lasat barba, iar noul look il transforma total.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia cu privire la modificarile aduse de Noul Cod Rutier elen, privind sancțiunile și aplicarea...