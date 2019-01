”Cine ma cunoaste cat de cat stie ca mereu am cerut ratiune echilibru viziune dialog. Am zis mereu nu reactiilor de moment nu frustrarilor nu patimei politice. Nu o sa ma vedeti pe mine scriind vreo jignire sau injuratura la adresa cuiva. Vad diverse derapaje emotional/ hormonale care injura si jignesc ca un ultim instrument de folosit dat fiind ca nu mai sunt argumente. Au timp. Eu nu am timp sa citesc cat as vrea, nu am timp sa reflectez cat as vrea, nu am timp sa mananc cultura, sa beau, nu am timp sa traiesc. Sunteti niste boieri, frate! Agresivi dar boieri! Va zic voua felicitari pana…