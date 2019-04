”Implementarea accelerata a #wageledgrowth s-a finalizat in 2018. Parerile propagandei ascunse prin rapoarte bancare uita sa spuna ca strategia #wageledgrowth presupune creșterea ponderii alocate muncii (remunerarea salariaților) in PIB și nu in mod exclusiv cresteri de salarii asa cum interpreteaza ei. Iar cresterea ponderii remunerarii lucratorilor in PIB vine din trei factori: cresterea productivitatii muncii, creșterea numarului de salariați și creșterea salariilor.

Am explicat de mai multe ori dar ca sa intelegi trebuie sa citesti. In sfarsit. O alta marota aruncata in public este…