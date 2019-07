Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru politici fiscal-bugetare al PSD, Cristian Socol, anunta ca, dupa 14 ani de implicare politica, incepe un nou capitol. Profesor la Academia de Studii Economice, Socol este unul dintre strategii planului de guvernare al PSD, adept al cresterii economice prin cresterea veniturilor…

- FINALA BRAVO AI STIL 29 IUNIE 2019. Pe pagina oficiala de Facebook a emisiunii au fost postate deja imagini din marea finala "Bravo, ai stil!", care va fi transmisa, sambata, de Kanal D, de la ora 22:00. Concurentele fac tot posibilul sa iși convinga fanii sa le voteze, in incercarea de a pune mana…

- Remus Borza a lansat marți un atac la adresa intregii clase politice din Romania, ca apoi sa iși anunțe retragerea din viața politica. Decizia sa vine dupa ce a fost demis din funcția de consilier onorific al premierului in cursul zilei de luni.

- In timp ce scena politica fierbe, o voce din anturajul liderilor PSD transmite un mesaj prin care cere preluarea imediata a guvernarii de catre PNL. Cristian Socol, strategul economic al PSD, scrie mesajul dimineții pe Facebook, dupa emoția generata de rezultatele la alegerile europarlamentare. „Votul…

- ”Votul romanilor trebuie respectat. Emotia a trecut sa vedem și rațiunea. Destrucția am vazut-o, sa vedem construcția. Partidele de opoziție trebuie sa preia cat mai rapid posibil guvernarea și sa aplice TOATE masurile pe care au promis ca le implementeaza in primele 24 de ore, prin vocea senatorului…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat in aceasta dimineața ca PIB a crescut cu 5% pe serie burta și 5,1% pe serie ajustata sezonier, in trimestrul I din acest an fața de perioada similara a lui 2018. Aceste cifre sunt superioare estimarilor facute de diverși analiști. De exemplu, Erste Group…

- Fostul președinte Traian Basescu intervine in „razboiul” din justiție, identificand „trei tabere care are ca victime Romania, romanii și justiția”. Alianța PSD-ALDE ataca zilnic justiția, liderii Orban și Barna nu contenesc in a se opune vehement oricarei modificari a legilor justitiei, iar justitia,…

- ”Despre Datoria agregata a Romaniei (conform BCE, Comitetul European pentru Risc Sistemic). Avem cea mai mica datorie agregata (publica și privata - gospodarii și companii nefinanciare) din UE, conform Raportului din martie al Comitetului European pentru Risc Sistemic (grafic 1). Creștere economica…