- V. Dancila: Rovana Plumb are, in continuare, susținerea mea necondiționata Rovana Plumb. Foto: facebook.com/rovanaplumb. Premierul Viorica Dancila îsi exprima, în continuare, sustinerea neconditionata pentru Rovana Plumb, nominalizata sa ocupe functia de comisar european din partea României.…

- Deputatul USR Cristian Seidler a declarat ca Viorica Dancila, deși susține ca e neconflictuala, este total iresponsabila prin susținerea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european. El a precizat ca, în acest context, moțiunea de cenzura devine „un act de igiena”. „Iata…

- Ministrul de Interne Mihai Fifor a afirmat ca Rovana Plumb are in continuare șanse sa devina comisar european intrucat desemnarea ei nu a fost blocata de catre Parlamentul European, fiind vorba doar de suspendarea procedurii. Invitat sa comenteze eșecul Rovanei Plumb in Comisia JURI a Parlamentului…

- Rovana Plumb insista sa fie audiata din nou in Comisia Juridica a Parlamentului European, sustin surse politice pentru Adevarul. In cazul in care Rovana Plumb va fi oficial respinsa, pe lista premierului se regasesc cateva nume din partid, dar si o propunere tehnocrata. PSD asteapta ca Dancila sa se…

- ​Prima reacție de la vârful PSD dupa respingerea Rovanei Plumb în comisia juridica a Parlamentului European. Secretarul general al Partidului, Mihai Fifor, da vina pe opoziție pentru situație, acuzând ca reprezentanții acesteia au sabotat și „sfâșiat candidatul propriei…

- Comisia Juridica a Parlamentului European are pe ordinea de zi a sedintei de joi, la ora 11.00 (ora Romaniei), "cercetarea unui conflict de interese posibil sau real al unui comisar desemnat", potrivit orarului postat pe site-ul PE. Audierea Rovanei Plumb in comisie a fost anuntata si de europarlamentarul…

- "Rovana Plumb NU a obtinut unda verde a Comisiei Juridice a Parlamentului European privind conditiile pentru a deveni comisar european. Comisia Juridica a Parlamentului European a decis acum sa o invite maine pe Rovana Plumb la o audiere exceptionala ca urmare a informatiilor contradictorii din declaratiile…