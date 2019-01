Stiri pe aceeasi tema

- Companiile locale de asigurari au vandut in strainatate polite in valoare de 91 milioane de lei in primele noua luni din 2018, in crestere cu 23% fata de aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Companiile de asigurari au vandut in perioada ianuarie-septembrie a acestui an polite de sanatate in valoare de 227 mil. lei, in crestere cu 37% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- „Autoritatea de Supraveghere Financiara a luat act de sanctiunea acordata de catre Consiliul Concurentei unui numar de noua societati de asigurare ce activeaza sau au activat pe piata de asigurari din Romania, precum si Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).…

- Piața asigurarilor din Romania a cunoscut o consolidare recenta. Tocmai de aceea, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) face un apel pentru menținerea unor politici responsabile, care sa diminueze vulnerabilitatille și sa consolideze piața. Membrii COTAR susțin…

- Tarifele de referinta pentru politele RCA reprezinta un punct de reper pentru piata si, din datele pe care le avem, nu exista premise pentru o scumpire a politelor auto obligatorii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea. …

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat vineri ca a ajuns la un consens cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in privinta asigurarilor auto obligatorii RCA, conform news.ro.Membrii COTAR au avut, zilele acestea, o intrevedere cu presedintele…

