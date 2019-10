Cristian Rosu (ASF): Piata RCA se afla intr-un punct de echilibru; fluctuatiile de tarif sunt intr-o marja acceptabila

Cristian Roşu (ASF):Piaţa RCA se află într-un punct de echilibru;fluctuaţiile de tarif sunt într-o marjă acceptabilă Aceasta, dupa ce ASF a publicat tarifele de referinta pentru politele RCA. "Tarifele de referinta, calculate de o companie independenta, confirma ca piata RCA se afla intr-un punct de echilibru. Nu putem discuta, in acest moment, despre o presiune pe pretul de vanzare al politelor obligatorii de raspundere civila auto. Fluctuatiile de tarif, pe care noi le monitorizam permanent, sunt intr-o marja acceptabila si sunt firesti pentru o piata libera", a spus Rosu. Conform oficialului ASF, analiza raportului realizat de Ernst&Young arata ca tariful de referinta mediu ponderat pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

