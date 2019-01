Riscul de intrare a Romaniei in infringement, din cauza legislației RCA, este aproape exclus, ne-a spus Cristtian Roșu, noul vicepreședinte pentru asigurari al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), intr-un interviu in exclusivitate referitor la obiectivele și oportunitațile in piața asigurarilor in acest an. Domnia sa a declarat: “Din discuțiile pe care le-am avut cu Comisia Europeana, au rezultat abordari comune ale problemelor semnalate, sunt in continuare in discuție cateva reformulari ale 2-3 articole de lege, urmand ca in cursul lunii februarie sa fie transmise Ministerului Finanțelor…