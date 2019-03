Cristian Roșu (ASF): Piața asigurărilor, evoluție favorabilă, dar departe de așteptări Digitalizarea, automatizarea si inovatia in serviciile financiare, dar si aplicarea practica a ultimelor noutati legislative, s-au numarat printre subiectele dezbatute in cadrul celei de-a treia editii a Conferintei Europene a Serviciilor Financiare (ECFS2019). Evenimentul a fost organizat in perioada 21-22 martie 2019 la Brasov de Institutul de Studii Financiare (ISF) in parteneriat cu Asociația „Centrul de Arbitraj și Mediere in Asigurari" (ACAMA), București si Societatea Romana de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Targu Mureș. Cine a participat Cine a participat

- Piata asigurarilor si-a imbunatatit anul trecut indicatorii de solvabilitate, evolutia a fost favorabila, dar cresterea este departe de ce ne-am dori, fiind mai mica decat cea a Produsului Intern Brut, afirma Cristian Rosu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). "In anul 2018,…

- Societațile de asigurare au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul lunii decembrie a anului…

- * Ponderea pensiilor private in Produsul Intern Brut a urcat, la sfarsitul anului trecut, la 5,22%, comparativ cu 4,84% in decembrie 2017, in timp ce valoarea activelor totale aflate in administrare, la nivelul intregului sistem de pensii private, a atins 49,60 miliarde de lei (10,64 miliarde de…

- ” Incep prin a menționa faptul ca avem o creștere a pieței asigurarilor cu 2,1% din punct de vedere al volumului de prime brute subscrise de catre asiguratorii autorizați și reglementați de ASF in primele 9 luni ale anului 2018 fața de aceeași perioada a anului anterior pana la o valoare de 7,47 miliarde…

