- Cristian Rosu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a transmis, luni, ca politele RCA pe o luna nu vor fi eliminate. Precizarea vine dupa ce presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a spus in weekend ca introducerea politelor RCA pe o luna a fost o…

- "Tinand cont de faptul ca forma legii transmise la promulgare este una ulterioara procedurii de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 528/17 iulie 2018 (publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 3 august 2018) si avand in vedere faptul ca Parlamentul a adoptat o…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) i-a amendat pe membrii Directoratului SIF Transilvania – Mihai Fercala (Președinte Executiv – Director general al Directoratului), Iulian Stan (Vicepreședinte Executiv – Director general adjunct al Directoratului) și Ștefan Szitas (membrul al Directoratului),…

- Piata asigurarilor si-a imbunatatit anul trecut indicatorii de solvabilitate, evolutia a fost favorabila, dar cresterea este departe de ce ne-am dori, fiind mai mica decat cea a Produsului Intern Brut, afirma Cristian Rosu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). "In anul 2018,…

