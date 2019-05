Numarul de contracte RCA a crescut cu 5% in primul trimestru din 2019, la 5,78 milioane, conform datelor preliminare, iar pe total piata valoarea primelor brute subscrise a urcat in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut cu aproximativ 7%, la 2,72 miliarde lei, a declarat, marti, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Cristian Rosu, la Forumul International Asigurari - Reasigurari (FIAR).



Cristian Rosu a vorbit despre tendintele din 2019 pe piata asigurarilor.



"Ce inseamna tendinte? In DEx sunt multe raspunsuri la aceasta intrebare, dar cel…