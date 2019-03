Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Conferinței Europene a Serviciilor Financiare (ECFS) organizata de ISF, Cristian Roșu – vicepreședintele ASF, a declarat, ca„in anul 2018 piața asigurarilor și-a imbunatațit indicatorii de solvabilitate”. Subscrierile pe asigurari de locuințe au crescut cu circa 5%, deși numarul polițelor…

- Sectorul asigurarilor inregistreaza o dinamica pozitiva, anul trecut numarul politelor RCA crescand fata de 2017, in timp ce in privinta asigurarilor de viata volumul primelor brute subscrise s-a mentinut la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Autoritatii…

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara a fost prezent marți, la evenimentul „Quo Vadis – Piața de asigurari in 2019”, unde a sustinut o prelegere despre situatia pietei asigurarilor in 2019 precum si perspectivele pentru 2019. Acesta a menționat ca se semnaleaza o creștere a pieței asigurarilor…

- ” Incep prin a menționa faptul ca avem o creștere a pieței asigurarilor cu 2,1% din punct de vedere al volumului de prime brute subscrise de catre asiguratorii autorizați și reglementați de ASF in primele 9 luni ale anului 2018 fața de aceeași perioada a anului anterior pana la o valoare de 7,47 miliarde…

- Modificarea Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva dezastrelor este unul dintre obiectivele Autoritatii de Supraveghere Financiara in anul 2019. Tot in acest an, se vrea și modificarea sistemului de asigurari de sanatate, pentru ca acestea sa fie acceptate și in mediul…

- Dacia a inregistrat in 2018 cea mai buna performanta comerciala din istoria sa cu vanzari, totale pe piata interna si internationala care s-au cifrat la 700.798 unitati, in crestere cu 7% fata de nivelul atins in anul precedent, a anunțat, vineri, constructorul auto. "Marca românească şi-a…